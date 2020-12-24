National Interest перечислил связанные с Россией угрозы для США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американское издание National Interest призвало руководство США пересмотреть свою внешнюю политику в отношении России и Китая, поскольку продолжение сложившегося курса, по мнению авторов публикации, может привести к печальным последствиям.

Издание указывает, что политика США на российском направлении скрывает в себе три угрозы:

— возможность прямого столкновения между Москвой и Вашингтоном в регионах, где они встречаются лицом к лицу, например, в Сирии;

— рост числа россиян, якобы считающих, что обострение — единственный путь развития отношений с США;

— возможность альянса России и Китая.

В статье отмечается, что в мире растет вероятность ядерного противостояния, пока Вашингтон стремится поддерживать свою гегемонию, недооценивая последствия внешнеполитических решений.

Как отмечает издание, США полагаются на "ненадежных союзников", в частности — НАТО, в противостоянии с "ненужным противниками" — Россией и Китаем.

В статье указывается, что Кремль действовал осторожно до тех пор, пока расширение Североатлантического альянса не коснулось бывших советских республик.

"Более того, чтобы сделать возможным расширение НАТО, Латвия и Эстония своих жителей русского происхождения гражданских прав", — отмечает издание.

Также в статье говорится, что и Россия и Китай предпочли бы нормальные отношения с США антиамериканскому союзу.

"Необходимо признать, что международные отношения редко бывают черно-белыми. Союзы должны быть средством политики США, но не целью. И, нравится нам это или нет, история всегда повторяется. Те, кто противятся принятию этого, рискую оказаться на ее неправильной стороне", — резюмирует издание.