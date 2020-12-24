Сбер тестирует самоуправляемые автомобили

Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса: беспилотники пройдут проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой.
Пять фактов о беспилотниках Сбера
- До конца года СберАвтоТех рассчитывает довести число своих беспилотников до десяти. Их количество продолжит расти в следующем году.
- Беспилотные автомобили Сбера успешно прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на движение по дорогам общего пользования.
- Узнать автомобили можно будет по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника.
- За рулём беспилотников в соответствии с требованиями текущего законодательства будут находиться водители.
- В беспилотных авто установлен бортовой компьютер собственной разработки, который использует картографию 2ГИС — ещё одной компании экосистемы Сбера.
СберАвтоТех — новое подразделение Сбера, которое создано в апреле 2020 года. За семь месяцев было проведено несколько циклов исследовательских и конструкторских работ, которые позволили построить первую серию собственных беспилотных авто.