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Industry Hunter

Сбер тестирует самоуправляемые автомобили

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Sber Automotive Technologies
Sber Automotive Technologies.
Источник изображения: industry-hunter.com

Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса: беспилотники пройдут проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой.

Пять фактов о беспилотниках Сбера

  • До конца года СберАвтоТех рассчитывает довести число своих беспилотников до десяти. Их количество продолжит расти в следующем году.
  • Беспилотные автомобили Сбера успешно прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на движение по дорогам общего пользования.
  • Узнать автомобили можно будет по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника.
  • За рулём беспилотников в соответствии с требованиями текущего законодательства будут находиться водители.
  • В беспилотных авто установлен бортовой компьютер собственной разработки, который использует картографию 2ГИС — ещё одной компании экосистемы Сбера.

СберАвтоТех — новое подразделение Сбера, которое создано в апреле 2020 года. За семь месяцев было проведено несколько циклов исследовательских и конструкторских работ, которые позволили построить первую серию собственных беспилотных авто.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
БПЛА
ИТ
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