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Техкульт

Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров

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Самолет Metro Hop

С развитием электрической авиации самолеты с укороченным разбегом могут стать реальной альтернативой летательным аппаратам с вертикальным взлетом. Последние тратят слишком много энергии при взлете и посадке, тем самым существенно ограничивая «полезную» дальность своего полета.

Электросамолет, проектируемый компанией Metro Hop, решает эту проблему за счет короткого взлета с ВПП, не превышающей 25 метров. Новая машина будет оснащена большими крыльями и необычным шасси с интегрированными в него электродвигателями, с помощью которых самолет будет быстро набирать необходимую для взлета скорость.

STOL

Кроме того, шасси оснастят специальными рычагами, обеспечивающими подъем/опускание и отклонение корпуса назад для обеспечения максимальной подъемной силы и сопротивления, когда это необходимо. Благодаря этим ноу-хау, новый самолет сможет развивать крейсерскую скорость до 250 км/ч и совершать перелеты протяженностью до 200 км. В момент приземления ноги-шасси смягчат резкий толчок при контакте с ВПП. Metro Hop рассматривает STOL (Short takeoff and landing – так сокращенно называется технология короткого разбега для взлета), как альтернативу воздушному VTOL-такси. При этом разработчики предлагают использовать в качестве ВВП крыши небоскребов длинной около 60 метров, что обойдется в плане энергозатрат значительно дешевле, чем применение электрических VTOL. Однако проблема заключается в том, что зданий с такими крышами в мире пока еще не так уж много. Еще один вариант – использовать самолет Metro Hop, как перевозчика небольших грузов на внутригородских и междугородних маршрутах.

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Оригинал публикации
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Проекты
Электрический самолёт
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4 комментария
№1
24.12.2020 08:31
Честно говоря страшновато с небоскреба на таком стартовать
0
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№2
24.12.2020 18:21
Цитата, q
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
Или не сможет, примерно на 99,99%. То что он "электрический" никак не влияет на взлетно-посадочные  характеристики. Таких бодрых школьных стартапов с мультиками - сотни, если не тысячи.
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№3
24.12.2020 18:50
Цитата, BorSch сообщ. №2
Таких бодрых школьных стартапов с мультиками - сотни, если не тысячи.

Да да.

Условно можно дать аппарату очень большое "приёмистоё" крыло, но это никак хорошо не сказывается ни на всзлётно-посадочных характеристиках, ни на устойчивости в полёте. А в случае того, что на картинке, управляемость по рысканию и тангажу там тоже не блещет. На счет сваливания по крену не уверен, но, похоже, тоже далеко не айс.

Пробег 25м ради пробега в 25м - вычур.
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№4
24.12.2020 19:06
Цитата, johneagle сообщ. №1
Честно говоря страшновато с небоскреба на таком стартовать
А на таком:
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