Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров

Самолет Metro Hop

С развитием электрической авиации самолеты с укороченным разбегом могут стать реальной альтернативой летательным аппаратам с вертикальным взлетом. Последние тратят слишком много энергии при взлете и посадке, тем самым существенно ограничивая «полезную» дальность своего полета.

Электросамолет, проектируемый компанией Metro Hop, решает эту проблему за счет короткого взлета с ВПП, не превышающей 25 метров. Новая машина будет оснащена большими крыльями и необычным шасси с интегрированными в него электродвигателями, с помощью которых самолет будет быстро набирать необходимую для взлета скорость.

STOL

Кроме того, шасси оснастят специальными рычагами, обеспечивающими подъем/опускание и отклонение корпуса назад для обеспечения максимальной подъемной силы и сопротивления, когда это необходимо. Благодаря этим ноу-хау, новый самолет сможет развивать крейсерскую скорость до 250 км/ч и совершать перелеты протяженностью до 200 км. В момент приземления ноги-шасси смягчат резкий толчок при контакте с ВПП. Metro Hop рассматривает STOL (Short takeoff and landing – так сокращенно называется технология короткого разбега для взлета), как альтернативу воздушному VTOL-такси. При этом разработчики предлагают использовать в качестве ВВП крыши небоскребов длинной около 60 метров, что обойдется в плане энергозатрат значительно дешевле, чем применение электрических VTOL. Однако проблема заключается в том, что зданий с такими крышами в мире пока еще не так уж много. Еще один вариант – использовать самолет Metro Hop, как перевозчика небольших грузов на внутригородских и междугородних маршрутах.