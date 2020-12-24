TEN fab произвел первую партию 3D-принтеров Anisoprint на экспорт

Контрактный производитель мехатроники, робототехники и медицинского оборудования TEN fab (входит в группу компаний "ТехноСпарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано) в декабре 2020 года изготовил и поставил в Европу серию 3D-принтеров компании Anisoprint.

3D-принтеры Composer А3 и Composer А4, изготовленные TEN fab, печатают композитные детали и оснастку для авиации, автомобилестроения, медицины и других отраслей. Принтеры Anisoprint используют BMW, Sсhunk и другие производственные компании.

TEN fab является контрактным производителем компонентов 3D-принтеров Anisoprint с 2019 года, а с июня 2020 года производит композитные принтеры под ключ: изготавливает корпуса, выполняет сборку, тестирует собранные принтеры и отправляет заказчику. Партия из 100 принтеров, полностью произведенных TEN fab, отгружена в декабре 2020; вся партия отправлена на экспорт.

"Раньше мы изготавливали принтеры на контрактном производстве в Германии, но из-за пандемии мы перенесли производство в Россию, - прокомментировал генеральный директор Anisoprint Фёдор Антонов. - TEN fab обеспечил такое же качество ведения проекта, как немецкие производители, при этом нам удалось снизить себестоимость продукта и внутренние издержки на контроль качества. Мы довольны работой и планируем продолжить сотрудничество с TEN fab".

Anisoprint

Российско-европейская компания, которая разрабатывает и продает 3D-принтеры для печати композитных изделий, усиленных непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами. Композиты, напечатанные по технологии анизопринтинга, в 30 раз прочнее обычного пластика, в 2 раза прочнее и легче алюминия.

TEN fab

Входит в TEN Group, объединяющую контрактные бизнесы "ТехноСпарка", которые обеспечивают полный цикл современного контрактного производства: инжиниринг, промышленный дизайн, аддитивное и композитное производство, сборку.