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RusNanoNet.ru

TEN fab произвел первую партию 3D-принтеров Anisoprint на экспорт

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ТехноСпарк
ТехноСпарк.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Контрактный производитель мехатроники, робототехники и медицинского оборудования TEN fab (входит в группу компаний "ТехноСпарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано) в декабре 2020 года изготовил и поставил в Европу серию 3D-принтеров компании Anisoprint.

3D-принтеры Composer А3 и Composer А4, изготовленные TEN fab, печатают композитные детали и оснастку для авиации, автомобилестроения, медицины и других отраслей. Принтеры Anisoprint используют BMW, Sсhunk и другие производственные компании.

TEN fab является контрактным производителем компонентов 3D-принтеров Anisoprint с 2019 года, а с июня 2020 года производит композитные принтеры под ключ: изготавливает корпуса, выполняет сборку, тестирует собранные принтеры и отправляет заказчику. Партия из 100 принтеров, полностью произведенных TEN fab, отгружена в декабре 2020; вся партия отправлена на экспорт.

"Раньше мы изготавливали принтеры на контрактном производстве в Германии, но из-за пандемии мы перенесли производство в Россию, - прокомментировал генеральный директор Anisoprint Фёдор Антонов. - TEN fab обеспечил такое же качество ведения проекта, как немецкие производители, при этом нам удалось снизить себестоимость продукта и внутренние издержки на контроль качества. Мы довольны работой и планируем продолжить сотрудничество с TEN fab".


Anisoprint

Российско-европейская компания, которая разрабатывает и продает 3D-принтеры для печати композитных изделий, усиленных непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами. Композиты, напечатанные по технологии анизопринтинга, в 30 раз прочнее обычного пластика, в 2 раза прочнее и легче алюминия.

TEN fab

Входит в TEN Group, объединяющую контрактные бизнесы "ТехноСпарка", которые обеспечивают полный цикл современного контрактного производства: инжиниринг, промышленный дизайн, аддитивное и композитное производство, сборку.


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Германия
Россия
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Роснано
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2020-й год
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4 комментария
№1
24.12.2020 02:18
Зюгодебилы ничего не сделавшие для России, взяли и обгадили Анатолия Борисовича Чубайса, в Москве и областях их миллион лодырей, графены в пластике от Нано, напечатанные по технологии анизопринтинга, в 30 раз прочнее обычного пластика, в 2 раза прочнее и легче алюминия. В каждом коттедже разрешить такое индивидуальное предпринимательство, установить и печатать комплектующие на ВПК и АвтоВАЗ руками молодых родственников(молодежь сообразительная), такое импортозамещение при санкциях Запада.
"Техноспарку" дать мильярды на новые станки вместо триллионов на автодороги Китай-ЕС, таскать ж.д. выгоднее и надежнее в деньгах подвижного состава.
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№2
24.12.2020 07:30
Цитата, ЗНШ сообщ. №1
графены в пластике от Нано
Про какие графены Вы говорите, не подскажите?
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№3
24.12.2020 08:00
Новосибирского производства. Этого года по всем форумам мусолили.
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№4
24.12.2020 08:33
Цитата, ЗНШ сообщ. №3
Новосибирского производства. Этого года по всем форумам мусолили.
Понял. Это те графены, к которым Чубайс вовремя примазался, когда парни все сделали, раскрутили, но им немного денег не хватило. Тогда да, помню. Обсуждали уже.
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