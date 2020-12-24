Губернаторы трех регионов открыли первую конференцию «Водород. Технологии. Будущее»

На платформе Томского политехнического университета открылась первая научно-практическая конференция "Водород. Технологии. Будущее". Ее дистанционно открыли губернаторы Томской, Сахалинской, Самарской областей и заместители глав администраций Новосибирской области и Санкт-Петербурга, а также представители Минпромторга и Минобрнауки России.
На конференции «Водород. Технологии. Будущее». более 350 ученых и представителей промышленных компаний в течение двух дней будут обсуждать технологии для водородной энергетики и перспективы ее развития в стране.
По итогам будет создана карта водородных технологий России.
Рабочая программа конференции началась с круглого стола "Вызовы и перспективы развития водородной энергетики". Его модератором стал специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
Интересы и компетенции регионов в области водородных технологий на круглом столе представляют губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. В дискуссии также принимают участие заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов и заместитель министра науки и высшего образования [/b]Алексей Медведев[/b].
После круглого стола конференция продолжит работать по четырем секциям. Они посвящены технологиям получения, транспортировки, хранения и использования водорода, а также вопросам безопасности водородных технологий.
Помимо представителей университетов и институтов Российской академии наук, в конференции принимают участие крупные российские компании, такие как "Газпром", "СИБУР", "РЖД", "Северсталь" и другие.
Завершится конференция 24 декабря круглым столом "Технологический фонд России в области водородных технологий".
Консорциум "Технологическая водородная долина"
Создан в ноябре 2020 года по инициативе Томского политехнического университета, Института катализа СО РАН, Института проблем химической физики РАН, Института нефтехимического синтеза РАН, Самарского политеха и Сахалинского государственного университета.
Организатор конференции.