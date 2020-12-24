Губернаторы трех регионов открыли первую конференцию «Водород. Технологии. Будущее»

На платформе Томского политехнического университета открылась первая научно-практическая конференция "Водород. Технологии. Будущее". Ее дистанционно открыли губернаторы Томской, Сахалинской, Самарской областей и заместители глав администраций Новосибирской области и Санкт-Петербурга, а также представители Минпромторга и Минобрнауки России.

На конференции «Водород. Технологии. Будущее». более 350 ученых и представителей промышленных компаний в течение двух дней будут обсуждать технологии для водородной энергетики и перспективы ее развития в стране.

По итогам будет создана карта водородных технологий России.

"Технологии водородной энергетики мы относим к новым специализациям экономики. По оценке экспертов, в ближайшие десять лет будут сформированы новые энергетические рынки водорода, - сказал на открытии конференции губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Я убежден, что через наши проекты в партнерстве с крупнейшими игроками российского бизнеса мы должны стать участниками этого глобального рынка. Для этого необходимо объединить конкурентные преимущества регионов. Перейти от соперничества к сотрудничеству".

Рабочая программа конференции началась с круглого стола "Вызовы и перспективы развития водородной энергетики". Его модератором стал специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Интересы и компетенции регионов в области водородных технологий на круглом столе представляют губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. В дискуссии также принимают участие заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов и заместитель министра науки и высшего образования [/b]Алексей Медведев[/b].

"Развитие водородных технологий становится новой большой историей для Российской Федерации, - подчеркнул на круглом столе Дмитрий Песков. - Для нас принципиально важно в ближайшее время определиться с национальными ставками экспорта сырья, потенциалом внутреннего рынка по водороду, набором технологических решений".

После круглого стола конференция продолжит работать по четырем секциям. Они посвящены технологиям получения, транспортировки, хранения и использования водорода, а также вопросам безопасности водородных технологий.

Помимо представителей университетов и институтов Российской академии наук, в конференции принимают участие крупные российские компании, такие как "Газпром", "СИБУР", "РЖД", "Северсталь" и другие.

"Сейчас наша задача, под которую мы и организовывали конференцию, - построить сеть, настроить взаимосвязи между научными коллективами, организациями, чтобы понять, где мы можем дополнять друг друга в водородных технологиях, - сказал врио ректора Томского политеха Андрей Яковлев. - В результате мы рассчитываем сформировать карту, цифровую платформу, которая визуализирует российские компетенции в технологиях для водородной энергетики".

Завершится конференция 24 декабря круглым столом "Технологический фонд России в области водородных технологий".

Консорциум "Технологическая водородная долина"

Создан в ноябре 2020 года по инициативе Томского политехнического университета, Института катализа СО РАН, Института проблем химической физики РАН, Института нефтехимического синтеза РАН, Самарского политеха и Сахалинского государственного университета.

Организатор конференции.