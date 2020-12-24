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Деловая газета "Взгляд"

США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

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Первый полет первого летного опытного образца пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистационный номер 73055) с российскими двигателями ПД-14, построенного на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Ирку
Первый полет первого летного опытного образца пассажирского самолета МС-21-310 (серийный номер 21012/МС.0012, регистационный номер 73055) с российскими двигателями ПД-14, построенного на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Иркутск, 15.12.2020.
Источник изображения: Марина Лысцева / АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.

США объявили новый санкционный список, куда вошла 41 российская компания. В том числе под американские санкции попали с десяток российских авиапромышленных предприятий. В частности, корпорация "МиГ", "Гражданские самолеты Сухого", компании "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), а также Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Что же запрещают санкции? "Из опубликованной информации следует, что американским компаниям необходимо получать лицензии на сотрудничество с предприятиями из списка", – указывают в пресс-службе ОАК.

По сути, санкции ограничивают российским предприятиям сотрудничество с американскими поставщиками комплектующих или поставщиками из других стран, где велика доля американского бизнеса. Однако есть лазейка: поставщик из США может получить лицензию на поставку своего товара условной корпорации "Иркут" или другим компаниям, попавшим в список. Однако получит ли он такое разрешение – это большая рулетка, и как она сработает, будет зависеть исключительно от Вашингтона.

Любопытно, что в таких условиях российский авиапром работает уже с лета. Дело в том, что в июньском пакете санкций эта схема была прописана. Только там не было конкретного списка компаний, а речь шла о поставках коммерческой продукции российской компании, которую можно было назвать military end user, или "конечный военный пользователь".

Иными словами, режим запрашивания лицензий на поставку той или иной продукции в Россию действует с июня. Разница лишь в том, что раньше американские поставщики должны были сами предполагать, какие компании относятся к military end user. А принятый 22 декабря американский закон уточняет список этих компаний.

Источник уверяет, что часть лицензий, разрешающих сотрудничество с российскими компаниями, уже получены, другая часть разрешений в процессе одобрения. Но главное, что американские санкции дают рычаг давления – в любой момент они могут не выдать лицензию или не продлить ее действие.

В ОАК отмечают, что не получали уведомлений о прекращении сотрудничества от своих зарубежных партнеров и реализация авиационных программ продолжается.

Эксперты уверены, что главная цель США – нанести удар по российскому проекту МС-21. Этот уникальный самолет грозит разрушить дуполию Boeing и Airbus на мировом рынке авиастроения. Ранее США уже попытались остановить проект, лишив его композитных материалов. А композитное черное крыло – это ноу-хау российского лайнера. Сроки проекта действительно сдвинулись, но Россия решила эту задачу, заменив иностранные композиты на отечественные. Поэтому Вашингтон пошел дальше.

Самая сложная и дорогостоящая деталь в МС-21 – это двигатель. И новейший российский самолет оснащается американским двигателем PW1400G-JM компании Pratt & Whitney. Запрет на его поставку мог бы поставить крест на российском проекте.

Однако теперь это уже невозможно. Буквально на прошлой неделе МС-21 совершил свой первый полет с двигателем российского производства ПД-14. Это огромное достижение российского двигателестроения и авиастроения. Собственно, такого рывка и испугались американцы.

"США убивают этими санкциями двух зайцев одновременно. Не дают России развиваться технологически. И не дают вытеснить себя любимых с нашего рынка", – считает главный редактор "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Российские авиакомпании постепенно могут отказаться покупать американские самолеты в пользу отечественного лайнера. Спрос внутри России на МС-21 может обеспечить загрузку завода на десятилетия вперед.

"США прекрасно понимают, что МС-21 будет вытеснять "Боинги" с российского рынка. Отечественный самолет и новее, и дешевле. Десять самолетов "Боинг" – это миллиард долларов, а у нас на рынке летает несколько сотен магистральных самолетов. То есть цена вопроса – десятки миллиардов долларов. Чем дольше американцы смогут оттягивать коммерческую эксплуатацию МС-21, тем больше они заработают на нас. Мы ведь не только покупаем их самолеты. Мы еще тратимся на их запчасти и техническое обслуживание. Это рынок еще на десятки миллиардов долларов. Никто не хотел бы терять такой куш", – объясняет Гусаров.

"Стоит признать, что санкции со стороны США – это пример нечестной конкурентной борьбы. Штаты пытаются создать проблемы конкурентам для развития своей отрасли авиастроения", – согласен Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

И эти санкции могут стать далеко не последними. "Чем ближе к реализации проекта МС-21, тем больше будет санкционное давление", – уверен Гусаров. Как вариант, приводит он пример, американцы заявят, что Россия якобы украла у США технологии и поэтому создала российский двигатель ПД-14. На этом основании американцы могут запретить эксплуатацию этих двигателей по всему миру. В итоге МС-21 останется и без американского, и без российского двигателя. А это сердце самолета.

В числе рисков – сертификация МС-21 и российского двигателя европейским регулятором. Брюссель на самом деле тоже не слишком заинтересован в успешном завершении российского проекта, потому что МС-21 является конкурентом не только Boeing 737, но и Airbus A320. Европейцам и так непросто биться на мировом рынке с американской корпорацией, а тут еще и Россия влетает со своим МС-21. У того же "Аэрофлота" в парке в основном самолеты Airbus, но отечественный перевозчик уже стал крупным покупателем МС-21. Поэтому европейцы не меньше США заинтересованы в торможении российского проекта магистрального самолета. Другой вопрос, насколько они решатся на столь явную нечестную конкуренцию.

#{image=1829028}Что касается военных самолетов, то здесь проблем с американскими комплектующими возникнуть не должно. "В военной части мы давно не используем иностранные комплектующие", – уверяют в ОАК.

Поднявшийся в небо на прошлой неделе региональный самолет Ил-114-300 с российским двигателем тоже не должен пострадать. Он изначально создавался только из отечественных комплектующих. Потому что этот самолет делается для российской глубинки – он должен быть недорогим, стойким к российским морозам и уметь садиться даже на плохие аэродромы.

А вот SSJ-100 и МС-21 уязвимы для американских санкций. Почему эти самолеты изначально тоже не делали полностью российскими?

"Эти проекты создавались в начале 2000-х, когда в России еще верили в международную кооперацию, в свободу рынка, что на международном конкурсе мы выберем самые лучшие изделия и интегрируем их в новый самолет. Так делали, когда создавали SSJ-100. С этого же начали и проект МС-21. Однако в процессе его реализации началась санкционная война", – объясняет Гусаров.

Положительный момент от всех этих санкций как раз в развороте на импортозамещение, создание собственного продукта с добавленной стоимостью.

В ОАК уже запустили проект SSJ-NEW. Речь идет не о создании нового самолета, а об импортозамещении комплектующих уже существующего SSJ-100. Изначально SSJ-100 состоял на 60–70% из иностранных деталей. Однако благодаря новому проекту подавляющее большинство деталей самолета должны стать отечественными. "Мы за одно десятилетие технологически выросли и модернизировались. Мы научились делать хорошего качества детали, не хуже, чем иностранные поставщики. Но процесс импортозамещения требует времени и дополнительных расходов, на которые нам придется пойти", – рассуждает Роман Гусаров.

Одна из болевых точек России – это неразвитая радиоэлектронная промышленность. "Только в сфере электронных компонентов российская авиация использует порядка 50% отечественной продукции, остальное поставляется из-за рубежа. В космической сфере доля российской электроники составляет 80%, в ОПК – 60%. Все эти отрасли зависят критически от поставок из-за рубежа", – отмечает Деев.

Поэтому лучшим ответом России на эти недружественные шаги США будет преодоление санкций с использованием всех внутренних резервов и ресурсов, нашего труда и наших мозгов, считает Гусаров. "Продажа одного МС-21 внутри России – это будет минус один не купленный нашими перевозчиками "Боинг", – заключает он.


Ольга Самофалова

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Страны
Россия
США
Продукция
Boeing-737
А320
Ил-114
Ил-114-300
ПД-14
СуперДжет-100
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5 комментариев
№1
24.12.2020 02:41
Цитата, q
"Стоит признать, что санкции со стороны США – это пример нечестной конкурентной борьбы. Штаты пытаются создать проблемы конкурентам для развития своей отрасли авиастроения

А что мешает России нанести жёсткий ответный удар по США - прекратить поставки титановых изделий для Боинга и запретить на 10 лет закупать самолёты из США и Евросоюза, только личные интересы вороватых чиновников, стригущих дивиденды в личный карман.

Для международных рейсов из  РФ  пока достаточно тех -же Боингов и эйрбасов, а все внутренние перевозки следует перевести на отечественные самолёты с минимумом иностранных деталей.
За это время возродится отечественная авиапромышленность и полностью  освободится от навязанной западом импортозависимости.
+2
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№2
24.12.2020 03:06
+1 Штурму , но есть одно НО . если обрезать поставки титана , которые кстати фактически идут из уркаины , то они найдут ему замену за один год , а вот мы потом другого такого покупателя искать будем вечно .
обрезать поставки титана нужно в тот момент , когда мы выйдем на международный рынок .
и кроме титана надо найти еще методы замедления производства самолетов у боинга и эйрбаса . что бы в течении пары лет были доступны только наши самолеты . и что бы они были уже готовы , так как если брать на заказ , то через пару лет и боинги будут готовы (хотя их поставлять будут еще по старым заказам) .
штаты могут пойти на запрет нашим авиакомпаниям на действия в штатах , и тогда нашим надо закрыть свое небо для матрасных и  части западных авиашараг , ибо оказывается через нас транзитом  летают больше чем над штатами .
и оставить это право лояльным нам азиатским и части европейских стран .
0
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№3
24.12.2020 15:05
Цитата, просто экспл сообщ. №2
если обрезать поставки титана , которые кстати фактически идут из уркаины , то они найдут ему замену за один год , а вот мы потом другого такого покупателя искать будем вечно .

За 10 последующих лет  США планируют закупить в России изделия из Титана на 18 млрд. долл.  т.е. сумма годовой закупки 1,8 млрд. долл.
Эта "потеря" для бюджета стоит  того чтобы на несколько лет "приземлить" корпорацию Боинг и дать понять "пиндосам" что их санкционный шантаж чреват ответными действиями.

Производство титановых изделий  при этом не остановится поскольку  набирает темпы отечественное авиастроение, да и титановые подводные лодки никто пока не запрещал строить...
0
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№4
24.12.2020 15:13
Китай локализовал А-321 наполовину и сразу поднял С-919, попросим скооперироваться для них и себя. Пока ничего не сделаешь.
0
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№5
24.12.2020 15:17
Цитата, штурм сообщ. №3
Думаю правительство США даже не надеется на такой подарок, поскольку тот же Боинг будет закупаться дома (конечно же будут временные трудности)
+2
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