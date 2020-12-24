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WarSpot

Южная Корея заказала третью партию танков Black Panther

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Источник изображения: warspot.ru

Корейская армия продолжает вооружаться современными танками. Вчера, 22 декабря, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Республики Корея подписало контракт с компанией Hyundai Rotem на поставку новой партии танков K2 Black Panther.

Стоимость контракта составляет 533 млрд вон ($481,4 млн), при этом стороны не разглашают деталей сделки. По неофициальным данным, Hyundai Rotem соберёт 54 новых боевых машин. При этом местному ВПК не удалось решить проблемы с надёжностью трансмиссий, поэтому новые танки, аналогично второй партии, будут оснащаться корейскими двигателями и немецкими трансмиссиями. Поставки рассчитаны до 2023 года.

Танк K2 Black Panther

Источник изображения: janes.com

K2 Black Panther был разработан южнокорейской компанией Hyundai Rotem в 2007 году и поступил на вооружение сухопутных войск Южной Кореи в 2014 году. K2 разрабатывался для замены морально устаревших американских танков M48 и дополняет танки K1, созданные на базе американского M1 Abrams.

Масса K2 составляет 55 т при длине 10,8 м, ширине 3,6 м и высоте 2,4 м. Информация о бронировании машины засекречена. Танк развивает скорость до 70 км/ч и вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой с системой автоматической перезарядки и боезапасом на 40 выстрелов, а также пулемётами калибров 12,7 и 7,62 мм. Машина оснащена современной ТИУС (танковой информационно-управляющей системой), объединяющей все электронные системы танка в единую сеть, и БИУС (боевой информационно-управляющей системой), которая обеспечивает автоматизированное управление тактическим звеном и позволяет вести обмен информацией между танками, другой боевой техникой и пунктами управления.

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Страны
Германия
США
Южная Корея
Продукция
K2
M1 Abrams
Компании
Hyundai
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