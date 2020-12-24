Последние месяцы: Москва напомнила Вашингтону об СНВ-3

Посольство России призвало США продлить Договор СНВ-3
Россия в очередной раз обратилась к США из-за нерешенного до сих пор вопроса о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Как указали российские дипломаты, пролонгация данного соглашения пойдет на благо не только двух стран, но и всего мира. На сегодняшний день это последний документ между Москвой и Вашингтоном об ограничении ядерных вооружений.
Москва призвала Вашингтон в оставшийся промежуток времени продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это указано в распространенном комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с десятилетием ратификации документа сенатом США.
К декабрю текущего года РФ и США провели 328 инспекций ракетных баз, подводных лодок и бомбардировщиков. Кроме того, они обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии стратегических наступательных вооружений.
"Срок действия документа истекает 5 февраля 2021 года. Предложение президента России Владимира Путина от декабря 2019 года продлить договор на пять лет без предварительных условий остается в силе», - отметили в российском посольстве.
Как подчеркнули дипломаты, продление предоставит России и США время, чтобы найти точки соприкосновения в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности.
"Мы призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, остающийся до 5 февраля, чтобы сохранить договор во благо наших стран и всего мира", - указали в комментарии.
Двумя днями ранее на итоговой коллегии Минобороны России глава государства Владимир Путин отметил, что Москва до сих пор не получила ответа от Вашингтона на предложение продлить СНВ-3. Президент выразил сожаление в связи с продолжающейся деградацией системы контроля над вооружениями, указывая на выход Соединенных Штатов из целого ряда соглашений.
"Нет определенности и в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего, 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет", - констатировал Путин.
Тогда же российский посол в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС сказал, что Москва готова согласовывать продление СНВ-3 как с уходящей администрацией Соединенных Штатов во главе с республиканцем Дональдом Трампом, так и с командой избранного американского лидера, демократа Джозефа Байдена.
По его мнению, политика действующей сейчас американской администрации привела к существенному усугублению кризиса контроля над ядерными вооружениями. "Прежде всего, в том, что касается вопроса продления ДСНВ. Белый дом более трех лет игнорировал наши предложения, затягивал принятие соответствующего решения. Только к закату нынешней администрации активизировался. Но согласие на пролонгацию обставил неприемлемыми предварительными условиями", - обратил внимание дипломат.
Россия и Соединенные Штаты подписали СНВ-3 в 2010 году. Этот договор вступил в силу в 2011 году. В соответствии с этим соглашением каждая из сторон взяла на себя обязательство ограничить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали определенные нормы: 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 боеголовок.
Российская сторона не раз призывала американских коллег не затягивать решение вопроса о продлении документа, который РФ характеризует как золотой стандарт в области разоружения. Администрация Дональда Трампа ранее предлагала пригласить к участию в договоре Китай, но Пекин отверг эту идею. Избранный президент Джо Байден в ходе предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.
Лидия Мисник