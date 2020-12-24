Последние месяцы: Москва напомнила Вашингтону об СНВ-3

Посольство России призвало США продлить Договор СНВ-3

Россия в очередной раз обратилась к США из-за нерешенного до сих пор вопроса о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Как указали российские дипломаты, пролонгация данного соглашения пойдет на благо не только двух стран, но и всего мира. На сегодняшний день это последний документ между Москвой и Вашингтоном об ограничении ядерных вооружений.

Москва призвала Вашингтон в оставшийся промежуток времени продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это указано в распространенном комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с десятилетием ратификации документа сенатом США.

В диппредставительстве напомнили, что этот договор - последнее двустороннее соглашение, которое четко ограничивает крупнейшие мировые ядерные арсеналы.

К декабрю текущего года РФ и США провели 328 инспекций ракетных баз, подводных лодок и бомбардировщиков. Кроме того, они обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии стратегических наступательных вооружений.

"Срок действия документа истекает 5 февраля 2021 года. Предложение президента России Владимира Путина от декабря 2019 года продлить договор на пять лет без предварительных условий остается в силе», - отметили в российском посольстве.

Как подчеркнули дипломаты, продление предоставит России и США время, чтобы найти точки соприкосновения в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности.

"Мы призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, остающийся до 5 февраля, чтобы сохранить договор во благо наших стран и всего мира", - указали в комментарии.

Двумя днями ранее на итоговой коллегии Минобороны России глава государства Владимир Путин отметил, что Москва до сих пор не получила ответа от Вашингтона на предложение продлить СНВ-3. Президент выразил сожаление в связи с продолжающейся деградацией системы контроля над вооружениями, указывая на выход Соединенных Штатов из целого ряда соглашений.

"Нет определенности и в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего, 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет", - констатировал Путин.

Тогда же российский посол в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС сказал, что Москва готова согласовывать продление СНВ-3 как с уходящей администрацией Соединенных Штатов во главе с республиканцем Дональдом Трампом, так и с командой избранного американского лидера, демократа Джозефа Байдена.

При этом он отметил, что ультимативные требования Вашингтона не могут стать основанием для достижения соглашения.

По его мнению, политика действующей сейчас американской администрации привела к существенному усугублению кризиса контроля над ядерными вооружениями. "Прежде всего, в том, что касается вопроса продления ДСНВ. Белый дом более трех лет игнорировал наши предложения, затягивал принятие соответствующего решения. Только к закату нынешней администрации активизировался. Но согласие на пролонгацию обставил неприемлемыми предварительными условиями", - обратил внимание дипломат.

Россия и Соединенные Штаты подписали СНВ-3 в 2010 году. Этот договор вступил в силу в 2011 году. В соответствии с этим соглашением каждая из сторон взяла на себя обязательство ограничить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали определенные нормы: 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 боеголовок.

На сегодняшний день СНВ-3 остается единственным договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении ядерных вооружений.

Российская сторона не раз призывала американских коллег не затягивать решение вопроса о продлении документа, который РФ характеризует как золотой стандарт в области разоружения. Администрация Дональда Трампа ранее предлагала пригласить к участию в договоре Китай, но Пекин отверг эту идею. Избранный президент Джо Байден в ходе предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.

Лидия Мисник