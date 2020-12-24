The Hill (США): Москва боится балканской политики Байдена

Автор называет влияние России на страны Балканского полуострова пагубным. И утверждает, что новая администрация США должна отстаивать собственные интересы и интересы ее союзников в регионе, а также «воспрепятствовать противникам и пресечь» их будущие кибератаки.

Избрание Джо Байдена президентом вызывает в Москве тревогу, что глобальным амбициям русских бросят прямой вызов. Трамп сосредоточился на выводе американских войск из Европы и избегал вступления в новые конфликты. Однако Кремль опасается, что Байден вернется в спорные регионы в погоне за западной интеграцией.

Недавняя поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Балканам демонстрирует обеспокоенность Москвы. Заявления Лаврова о важности Балкан проецируют собственные чаяния России на Вашингтон. По словам Лаврова, некоторые западные страны "хотят превратить эту область Европы в арену геополитической борьбы и создать новые разделительные линии". Именно этого хочет добиться Россия, чтобы не позволить оставшимся западно-балканским странам разрешить свои споры и подать заявки на вступление в НАТО и ЕС.

Под прицел Лаврова попали две страны, которые позволяют Москве проводить в регионе политику "разделяй и властвуй", - Босния и Герцеговина и Сербия. Во время своего противоречивого визита в Боснию и Герцеговину 15 декабря Лавров открыто выступил против расширения НАТО, подчеркнув военный нейтралитет Республики Сербской, сербского образования на территории Боснии. На самом деле такие решения вправе принимать только центральное правительство в Сараеве.

Боснийцы и хорваты демонстративно отказались от встречи с Лавровым и назвали его визит неуважением по отношению к их стране. Они осудили его встречу с Милорадом Додиком (Milorad Dodik), членом правительства Республики Сербской, а также вмешательство во внутреннюю политику Боснии. Лавров заявил, что оба президента следовали инструкциям, получаемым из-за границы, открыто намекая на США.

Лавров заявил, что Дейтонские соглашения, завершившие войну в ноябре 1995 года, нельзя менять, несмотря на "призывы из-за границы". На самом же деле американские и европейские официальные лица изучают конституционные формулы, которые могли бы помочь покончить с параличом, охватившим страну. Они признают, что Дейтонские соглашения ограничивают развитие страны и ее перспективы интеграции в ЕС. Атака Лаврова, очевидно, была ответом на заявление Байдена о том, что попытки построить действующее многонациональное боснийское государство так и не были завершены. При этом избранный президент призвал администрацию США помочь с решением этого вопроса.

Москва продолжает препятствовать интеграции Боснии в ЕС, а Лавров предложил сербскому образованию ряд экономических стимулов. Среди них совместные проекты с российскими компаниями в сфере газовой инфраструктуры, что сделает образование ещё более зависимым от Москвы. Лавров также призвал к отказу от аппарата верховного представителя, который наблюдает за гражданской реализацией Дейтонских соглашений. Этот шаг придаст смелости лидерам Республики Сербской бросить вызов центральному правительству и начать угрожать отделением.

Последовавший далее визит Лаврова в Белград послал президенту Сербии Александру Вучичу (Aleksandar Vučić) четкий сигнал поддержки со стороны Москвы. Москва опасается, что Байден настоит на том, чтобы Вучич признал Косово самостоятельным государством, принял более единую Боснию и Герцеговину и покончил с политическим вмешательством Сербии во внутренние дела Черногории.

Лавров также рассказал о проектах, которые усилят русское присутствие в экономике Сербии. Среди этих проектов газопровод "Турецкий поток", скоростная железная дорога Белград - Нови-Сад и гидроэлектростанция "Джердап 1". Во время посещения Собора Святого Савы, где было зачитано послание Путина, Лавров и Вучич подчеркнули тесные связи между Русской и Сербской православными церквями, обе они выступают за территориальный ревизионизм России и Сербии.

Москва, несомненно, будет искать способ сблизиться с администрацией Байдена, так происходит со всеми вступающими в должность президентами США. Цель этого шага будет заключаться в том, чтобы убедить Вашингтон в не обращать внимание на односторонние успехи Кремля в наступательных действиях за рубежом, совершенных за прошедшие четыре года. И, кроме того, ввести США в заблуждение и убедить их, что новая большая уступка России поможет не допустить новые конфликты.

Представители Кремля будут синхронно отрицать сообщения о масштабных кибератаках российских разведывательных служб на учреждения и организации США. Под этим предлогом обязательно заявят, что двусторонние отношения стран срочно нуждаются в обновлении. Байден не должен отдавать Москве новые территории. Он уже заявил, что существующей киберзащиты недостаточно, и США нужно "воспрепятствовать своим противникам и пресечь" их будущие кибератаки. В дополнение к четкому посланию на тему киберпространства нужно сказать, что новая администрация способна отстоять интересы США и ее союзников, отразив пагубное влияние России на Балканский полуостров.

Януш Бугайски - старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда, Вашингтон. Его последняя книга, написанная в соавторстве с Маргаритой Асеновой (Margarita Assenova), - "Eurasian Disunion: Russia's Vulnerable Flanks" (Европейское разобщение: уязвимые фланги России). В ближайшее время выйдет его новая книга под названием "Failed State: Planning for Russia's Rupture" (Несостоявшееся государство: планирование развала России).

Януш Бугайски (Janusz Bugajski)