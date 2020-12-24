Научно-образовательный центр "ТулаТех" будет заниматься технологиями оборонного-промышленного комплекса

Тула. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Главным направлением деятельности научно-образовательного центра "ТулаТех" станет разработка технологий для оборонно-промышленного комплекса, сообщил министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов журналистам в среду.

"Стратегическая цель НОЦ - создание к 2025 году в Тульской области управляемой кооперационной структуры по разработке, производству и реализации продукции и технологий военного, гражданского и двойного назначения мирового уровня. Ключевое направление - оборонные технологии. Оно предполагает комплексные передовые разработки мирового уровня в сферах управляемого высокоточного оружия и ракетного вооружения", - сказал Платов.

Министр отметил, что для обеспечения полного цикла работы НОЦ созданы еще три базовых направления, в которых имеется значительный научно-технический задел. Это МАШтех - комплексные передовые разработки мирового уровня в сферах горного, транспортного и точного машиностроения. ХИМтех - мономеры и полимеры, композитные материалы и функциональные покрытия. Направление ЭКОБИОтех представлено разработками в области технологий и продуктов биоорганического синтеза, технологий снижения эмиссии и ликвидации накопленного экологического ущерба, экологического мониторинга.

Непосредственными участниками НОЦ стали 11 предприятий и 6 вузов региона.

Основу НОЦ "ТулаТех" составляют два ведущих вуза - Тульский государственный университет и Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. К работе также привлечены крупнейшие индустриальные партнеры. Среди них АО "Конструкторское бюро имени академика А.Г. Шипунова", АО "НПО "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева", АО "Тулаточмаш", АО "Тулажелдормаш".

В рамках межрегионального сотрудничества совместные проекты реализуются с Станкином и Российским химико-технологическим университетом им. Менделеева. В сфере цифровых технологий ключевой партнёр - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. В области машиностроения тесное сотрудничество ведется с Южно-Российским государственным политехническим университетом имени Платова.

Планируется, что на деятельность НОЦ будет выделен федеральный грант в размере более 130 млн рублей ежегодно. Дополнительно на поддержку научных лабораторий, исследовательских коллективов и молодых ученых будут направляться и региональные средства.

"Деятельность центра позволит увеличить финансовые вливания в сектор исследований и разработок. А также - открыть принципиально новый этап развития науки и инновационной деятельности региона. Это повысит престиж науки и технологий", - подчеркнул Платов.