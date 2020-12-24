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F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России

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Источник изображения: Фото: Randy Gon / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учения на военной базе Эилсон на Аляске. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает Daily Mail.

В учениях приняли участие 18 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II и 12 многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, закрепленных за 354-м истребительным авиаполком. В частности, они выполнили «слоновью прогулку» — упражнение, которое используется для отработки управления самолетом в тесном построении, необходимом при реальных боевых вылетах. Истребители сопровождали два самолета-заправщика KC-135 Stratotankers.

Как заявил командующий 354-м авиаполком ВВС США, полковник Дэвид Скалики (David Skalicky), подобные маневры были призваны не только проверить готовность базирующейся на Аляске американской авиации к быстрому реагированию, но и продемонстрировать силу и влияние американских ВВС в данном регионе. Он также подчеркнул, что боевые возможности США у границ России будут только расти.

Как отмечает Daily Mail, учения на базе Эилсон прошли после очередной активизации Воздушно-космических сил (ВКС) России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, пишет издание, американские маневры могли стать реакцией на российско-китайское патрулирование в районе Тихого океана, в котором была задействована стратегическая авиация двух стран. Кроме того, беспокойство Вашингтона вызвало размещение на базе российских ВКС в Анадыре истребителей МиГ-31, которые уже участвовали в перехвате самолетов-разведчиков ВВС США над Беринговым морем.

Ранее в декабре сообщалось, что ВВС США нарастили до 20 единиц группировку F-35A Lightning II, размещенных на авиабазе Эилсон на Аляске. Еще одна группа новых самолетов должна будет прибыть на базу в апреле 2021 года.

До этого, в мае, стало известно, что власти США планируют в ближайшее время направить на Аляску в общей сложности 54 новых истребителя F-35. Также предполагалось нарастить численность военных летчиков, работающих на базе Эилсон, до 3200 человек. Кроме того, власти обещали выделить около 500 миллионов долларов на модернизацию самой авиабазы.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
KC-135
МиГ-31
Проекты
Военные учения
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2 комментария
№1
24.12.2020 07:44
Цитата, статья
Также предполагалось нарастить численность военных летчиков, работающих на базе Эилсон, до 3200 человек.
- ?!! совсем соображалка у писаки не работает.
+2
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№2
24.12.2020 18:37
Цитата, q
В учениях приняли участие 18 истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II и 12 легких истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Истребители сопровождали два самолета-заправщика KC-135 Stratotankers.
Цитата, q
Как заявил командующий 354-м авиаполком ВВС США, подобные маневры были призваны не только проверить готовность базирующейся на Аляске американской авиации к быстрому реагированию, но и продемонстрировать силу и влияние американских ВВС в данном регионе. Он также подчеркнул, что боевые возможности США у границ России будут только расти.
Долго им еще расти, чтобы "продемонстрировать силу и влияние в регионе".
Цитата, q
Lenta.ru
F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России
Гребаная "лента вру" в своем репертуаре:
+1
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