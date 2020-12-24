Сигнал Ирану: США собирают силы в Персидском заливе

ВМС США сосредоточили в Персидском заливе огромную огневую мощь

ВМС США концентрируют многие из своих самых мощных кораблей в Персидском заливе и вокруг него. Пока неясно, в каких целях это осуществляется, однако в СМИ уже не раз звучали предположения о готовящемся Вашингтоном ударе по Ирану.

Появление в понедельник в Ормузском проливе атомной подводной лодки с крылатыми ракетами класса Ohio стало самым ясным сигналом о намерении ВМС США или послать самое решительное сообщение руководству Ирана, или нанести ракетные удары по целям на территории исламского государства (организация запрещена в России), например, по ядерным объектам, сообщает Forbes.

Как отмечает американское издание, передислокация американского флота происходит всего за месяц до передачи власти в Вашингтоне.

USS Georgia (SSGN 729), одна из четырех атомных подводных лодок с крылатыми ракетами в ВМС США, совершала переход по узкому мелководному проливу неподалеку от берегов Ирана средь бела дня с мини-подводной лодкой Сил специальных операций, установленной сверху на ее корпусе. При этом АПЛ Georgia сопровождали ракетные крейсеры ВМС США USS Port Royal (CG 73) и USS Philippine Sea (CG 58).

Подводная лодка и сопровождающие ее крейсеры оснащены 398 УВП - унифицированными корабельными установками вертикального пуска для запуска крылатых ракет и других средств поражения.

По огневым возможностям это существенно больше, чем может развернуть на морских и океанских театрах военных действий большинство стран мира.

Считается, что USS Georgia (SSGN 729) - одна из самых универсальных платформ в американском флоте. Она вооружена 154 крылатыми ракетами BGM-109 «Томагавк». Как носитель крылатых ракет морского базирования, АПЛ Georgia была передана в состав ВМС США 28 марта 2008 года.

На субмарине могут быть также размещены подразделения Сил специальных операций в количестве до 66 человек. Две ближайших к рубке АПЛ Georgia шахты оснащены шлюзовыми камерами. К ним стыкуются мини-подлодки ASDS (Advanced SEAL Delivery System) или модули DDS (Dry Deck Shelter) для обеспечения выхода боевых пловцов, когда лодка находится в подводном положении. Эти средства могут устанавливаться как вместе, так и по отдельности, общим количеством не более двух.

Невозможно спрятать крейсер в проливе шириной всего в 21 милю, но, по-видимому, в этом проливе есть канал, достаточно глубокий для подводной лодки.

Как отмечает Forbes, то, что USS Georgia находилась в надводном положении, означает, что ВМС США хотели, чтобы иранцы увидели лодку и оценили ее боевые возможности.

«Присутствие USS Georgia в зоне ответственности 5-го флота ВМС США демонстрирует способность американского флота осуществлять переходы морем и действовать там, где это разрешено международным правом», - заявили в ВМС США.

Между тем не менее трех из 11 атомных авианосцев ВМФ - USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt и USS Dwight D. Eisenhower - также находятся в этом регионе. Подобной концентрации военно-морской мощи США в Персидском заливе не было уже много лет.

Вероятно, не случайно, что американский флот демонстрирует свою мощь всего за несколько недель до истечения срока полномочий Дональда Трампа и инаугурации избранного президента Джо Байдена, полагает издание.

«Я считаю, что в лучшем случае - это явный сигнал Ирану. Вместе с тем полагаю, что сейчас не время действовать», - сказал аналитик Telemus Group, бывший летчик ВМС США Джерри Хендрикс.

«Переход власти в США от одной администрации к другой можно считать временем высокого стресса, - отмечает со своей стороны автор книги «Боевые флоты мира» Эрик Вертхайм. - Нередко можно увидеть демонстрацию силы и обмен сообщениями со стороны аппарата национальной безопасности, чтобы убедиться, что потенциальные противники понимают, что США готовы противостоять агрессии».

Обратной стороной создания столь мощной группировки боевых кораблей в зоне Персидского залива является то, что после одновременного сосредоточения в этом регионе самых мощных кораблей ВМС США может потребоваться период относительного бездействия, причем это произойдет уже после прихода Джо Байдена к власти.

Кораблям после интенсивной боевой службы потребуется техническое обслуживание и ремонт, а экипажи будут нуждаться в отдыхе.

Особенно это актуально для авианосцев USS Theodore Roosevelt и USS Dwight D. Eisenhower. Возраст первого корабля составляет 34 года, а второго - 41 год. «Учитывая возраст обоих авианосцев, подобное напряжение боевой службы может существенно сократить срок их эксплуатации», - отметил Джерри Хендрикс.

Дональд Трамп перед уходом, как предполагали ранее американские СМИ, готов пойти войной на Иран. Повод для вторжения - атомная программа, возобновившая развитие после развала «ядерной сделки».

Действующий глава Белого дома не раз поднимал вопрос о том, как уничтожить завод по обогащению урана в Натанзе.

Нанести превентивный удар по Ирану Дональд Трамп решил после того, как МАГАТЭ опубликовало очередной отчет о развитии иранской ядерной программы. В нем говорится, что после отказа Исламской Республики выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) в стране возросли запасы высокообогащенного (оружейного) урана. Возмущению президента не было предела, но Майк Пенс и Майк Помпео уговорили его не горячиться, писала газета The New York Times со слов американских чиновников.

Подтвержденных данных об американских планах нет. Но в Израиле признали, что получили указания готовиться к возможному противостоянию. США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) заявило, что военные самолеты прибыли в регион «для сдерживания агрессии и поддержки союзников».

Михаил Ходаренок