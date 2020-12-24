Новое вооружение ждет строящиеся в Калининграде десантные корабли

МОСКВА, 23 декабря/ Радио Sputnik. Два строящихся в Калининграде больших десантных корабля модернизированного проекта 11711 получат более совершенную систему навигации и новое вооружение, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
В среду в Калининграде в состав военно-морского флота приняли БДК "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". На этом заводе также строятся два новых корабля проекта 11711, предназначенные для высадки десанта, перевозки техники и оборудования.
Строящиеся корабли будут способны перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Он оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29.
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