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РИА Новости

Новое вооружение ждет строящиеся в Калининграде десантные корабли

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Большой десантный корабль "Иван Грен"
Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 23 декабря/ Радио Sputnik. Два строящихся в Калининграде больших десантных корабля модернизированного проекта 11711 получат более совершенную систему навигации и новое вооружение, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

В среду в Калининграде в состав военно-морского флота приняли БДК "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". На этом заводе также строятся два новых корабля проекта 11711, предназначенные для высадки десанта, перевозки техники и оборудования.

"Головной корабль "Иван Грен" прошел обкатку в арктических морях, достаточно надежный корабль океанской зоны. Есть характеристики, которые нужно исправить, все они были учтены в корабле "Петр Моргунов". Конечно, более модернизированные два следующих корабля... Конструктив останется тот же, но модернизацию претерпели средства навигации, вооружение корабля. Мы учли двухгодичный опыт, который мы имели на головном корабле "Иван Грен", – сказал Евменов, его слова приводит] РИА Новости.

Строящиеся корабли будут способны перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Он оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Сергей Шойгу уточнил сроки получения двух подлодок класса "Борей-А".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Янтарь ПСЗ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11711
955 Борей
Арктика
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