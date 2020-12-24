ВМС Франции получили четыре БЛА S-100 "Камкоптер"

ЦАМТО, 23 декабря. Naval Group от имени командования ВМС Франции приступила к эксплуатации двух беспилотных авиационных комплексов S-100 "Камкоптер" компании Schiebel в составе четырех беспилотных летательных аппаратов.

Они будут размещены на борту десантно-командных кораблей-доков (Batiment de Projection et de Commandement – BPC) "Тоннер" и "Мистраль" ВМС Франции.

Закупка была произведена после успешной интеграции S-100 "Камкоптер" на борт корабля "Диксмуд" класса "Мистраль" в 2019 году. Это первый в Европе случай, когда БЛА ВВП был интегрирован с системой боевого управления ДВКД. Приемочные испытания двух систем проходили при участии представителей Naval Group и ВМС Франции и завершились в последнюю неделю октября. В течение следующих нескольких месяцев приобретенные БЛА S-100 будут интегрированы на борт "Тоннер" и "Мистраль" ВМС Франции, повысив их возможности в области сбора информации, наблюдения и разведки. БЛА вертикального взлета и посадки S-100 могут применяться в любое время суток, нести несколько полезных нагрузок общим весом до 50 кг.

Как сообщал ЦАМТО, летом 2018 года БЛА S-100 "Камкоптер" компании Schiebel был размещен на борту участвовавшего в учебной миссии "Жанна д'Арк-2018" корабля "Диксмуд" класса "Мистраль" с целью проверки пригодности к выполнению задач на море. Как предполагалось, в случае получения положительной оценки БЛА S-100 будут приобретены для всех трех ДВКД класса "Мистраль".

В ноябре 2019 года Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) объявила, что S-100 полностью интегрирован с ДВКД "Диксмуд". Naval Group группа провела необходимую модификацию корабля весной 2019 года после успешных двухлетних эксплуатационных испытаний, гарантирующих совместимость между судном и БЛА.