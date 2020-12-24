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Российская газета

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

В Калининграде прошла торжественная церемония передачи ВМФ России новейшего большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов" проекта 11711.

На Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", где построили крупнейший в классе российский БДК, для руководства церемонией прибыл Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

На новом корабле был впервые торжественно поднят Андреевский флаг, что символизирует его вхождение в состав военно-морского флота России. Приказом Главкома ВМФ "Петр Моргунов" включен в 121 бригаду десантных кораблей Северного флота.

"Петр Моргунов" - второй по счету и первый серийный БДК проекта 11711, построенный на судостроительном заводе "Янтарь" в соответствии с программой военного кораблестроения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Головной корабль проекта "Иван Грен" был передан флоту в 2018 году.

"Петр Моргунов" был заложен на ПСЗ "Янтарь" в феврале 2016 года. Он получил имя в честь генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова, первого кавалера ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.

Справка "РГ"

БДК "Петр Моргунов" построен по проекту 11711 разработки "Невского проектно-конструкторского бюро". Водоизмещение - 5 тысяч тонн, длина - 120 метров, осадка - 3,6 метра. Мощность двигателей - 5200 л.с., экипаж - 100 человек. Дальность похода - до 3,5 тысячи морских миль, скорость - 16 узлов.

Вооружение - 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт", две установки АК-630 с радиолокационной системой управления. На палубе БДК могут базироваться два вертолета.

На борту размещаются до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемая артиллерия. БДК приспособлен для высадки десанта на необорудованное побережье при волнении моря до 4 баллов.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
СФ
ЧФ
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