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Российская газета

Уничтожение китайского беспилотника сняли на видео в Йемене

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Беспилотник китайского производства СН-4В, принадлежащий Саудовской Аравии, сбит в Йемене сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы).

БПЛА был атакован зенитной ракетой в небе над провинцией Мариб. В обнародованном видео демонстрируется момент атаки. Цель некоторое время сопровождалась с помощью тепловизионной системы, видно, как к ней приближается яркая точка, происходит мощный взрыв и дрон, кувыркаясь, устремляется к земле.

Затем показаны кадры, снятые обычной видеокамерой. При этом фоном слышны звуки применения автоматического оружия. В районе падения наблюдались разрывы артиллерийских боеприпасов, правда, неизвестно кем велся обстрел.

Как можно понять из увиденного, аппарат с бортовым номером 20311 не нес какого- либо вооружения и выполнял разведывательную миссию.

Известно, что СН-4В, относящиеся к тактическим беспилотникам, при собственной массе в 1330 кг могут использоваться для ударов по различным наземным объектам. Они способны нести до 345 кг боевой нагрузки в виде управляемых ракет и бомб с лазерным и спутниковым наведением.

Беспилотник может действовать на высотах до 7000 метров, скорость - до 230 км/ч. Максимальное время нахождения в воздухе - 30 часов.

Хуситы, как обычно, не сообщили о типе примененной ракетной системы. Ранее для этих целей использовались как полученные еще из Советского союза ЗРК "Квадрат", так и самодельные установки, которые приспособлены для запуска авиационных ракет типа Р-27Т или Р-73.

Это не первый СН-4В, сбитый в Йемене. О потере такого аппарата уже сообщалось в конце 2018 года и в апреле 2019-го.

Также ранее в этой горячей точке уничтожались Wing Loong, закупленные в КНР, и американские MQ-9 Reaper.



Алексей Моисеев

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Страны
Йемен
Китай
Саудовская Аравия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Pterodactyl I
КУБ
СН-4
Проекты
2020-й год
БПЛА
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