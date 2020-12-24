Войти
Российская газета

Экстремальный полет редкой модификации Ми-24 показали на видео

771
0
0

На вооружении военно-воздушных сил Алжира состоят вертолеты Ми-24 Super Hind Mk.III, считающиеся редкой модификацией известного советского "летающего танка".

Эти винтокрылые машины хорошо освоены экипажами, и они достаточно активно применяются в пустынной местности в ходе учений различного уровня. Так, в сети появилось видео, в котором показан экстремально низкий проход такой "вертушки", летящей, к тому же, на достаточно высокой скорости.

Считается, что обладание такими навыками позволяет пилотам скрытно приближаться к целям и существенно затрудняет работу расчетам зенитных средств.

Модернизированные с помощью юаровских специалистов Super Hind Mk.III внешне отличаются от привычных вариантов "двадцать четвертых" наличием в передней части специальной многоканальной прицельной системы.

Под ней смонтировали 20-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 840 выстрелов.

Управляемое вооружение представлено созданными в ЮАР ракетами Ingwe с лазерной системой наведения и максимальной дальностью полета до 5000 метров. Могут также применяться бомбы и неуправляемые реактивные снаряды различных типов.

Масса вертолета составляет 9700 кг. Максимальная скорость - до 320 км/ч.

В настоящее время эксплуатируются более тридцати таких модернизированных летательных аппаратов, которые вместе с Ми-28НЭ российского производства составляют основу армейской авиации этого североафриканского государства.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
ЮАР
Продукция
Ми-24
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.07.2020
Видео: Ми-28НЭ уничтожили бронетехнику на учениях в Алжире
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
29.03.2016
Воздушно-коммерческие силы
03.06.2015
Проекция силы
13.06.2013
Отчет "Роствертола" за 2012 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 20:05
  • 18
Интервью Юрия Борисова
  • 24.12 19:55
  • 3
Военнослужащие Космических сил США отныне будут называться «Стражами»
  • 24.12 19:28
  • 32
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 24.12 19:23
  • 8
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 24.12 19:22
  • 106
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 24.12 19:08
  • 16
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 24.12 19:06
  • 4
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 24.12 18:57
  • 8
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 24.12 18:52
  • 1
Авиадесантируемая самоходка "Лотос" для ВДВ вышла на предварительные испытания
  • 24.12 18:41
  • 1
Соглашение о постройке турецких корветов проекта MILGEM для ВМС Украины
  • 24.12 18:39
  • 1
Российская армия получила более 900 беспилотников с 2012 года
  • 24.12 18:37
  • 2
F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России
  • 24.12 17:36
  • 161
Огневая мощь свободы
  • 24.12 17:31
  • 2
Интервью главы ОСК Алексея Рахманова
  • 24.12 17:13
  • 2158
Как насчёт юмористического раздела?