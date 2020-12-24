На МКС нормализовали давление

На МКС стабилизировали давление воздуха. На орбитальной станции ранее произошла утечка кислорода, передает телеканал «Известия». Ремонт проводили российские космонавты. Утечку обнаружили в камере на модуле «Звезда». Теперь давление на МКС составляет 727,5 мм ртутного столба, что соответствует нормам.

На МКС стабилизировали давление воздуха. На орбитальной станции ранее произошла утечка кислорода, передает телеканал «Известия». Ремонт проводили российские космонавты. Утечку обнаружили в камере на модуле «Звезда». Теперь давление на МКС составляет 727,5 мм ртутного столба, что соответствует нормам.