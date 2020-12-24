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Интерфакс-АВН

Тральщик "Яков Баляев" завершил программу госиспытаний в Японском море

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Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

26 декабря корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Минно-тральный корабль "Яков Баляев" завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний, в ходе которых полностью подтверждены работоспособность всех систем и механизмов корабля, их соответствие ранее заявленным техническим характеристикам, сообщил в среду Тихоокеанский флот (ТОФ).

"В Японском море успешно испытан современный комплекс, предназначенный для поиска и обозначения морских мин на больших глубинах", - сказано в сообщении.

Также в ходе испытаний для поражения морских и воздушных целей применялись шестиствольная автоматическая артиллерийская установка АК-630 и крупнокалиберные пулемёты.

"26 декабря во Владивостоке пройдёт торжественная церемония приёма "Якова Баляева" в состав Тихоокеанского флота", - говорится в пресс-релизе.

22 октября "Яков Баляев" Северным морским путем прибыл из Санкт-Петербурга во Владивосток для проведения заводских и ходовых испытаний.

Морской тральщик проекта 12700 "Яков Баляев" является пятым в серии и четвёртым серийным кораблем данного проекта. Предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин. Корабль изготовлен из монолитного стеклопластика, оснащён современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение 890 тонн, длина - 62 м, ширина - 10 м, скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
АК-630 Ласка
Проекты
пр. 12700
ТОФ
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