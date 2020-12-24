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WarSpot

У Китая уже два вертолётоносца

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Источник изображения: warspot.ru

Китай ударными темпами наращивает свой флот. Вчера, 22 декабря, портал navalnews.com сообщил о том, что второй китайский десантный корабль проекта Type 075 вышел на ходовые испытания.

Вчера утром корабль отчалил от верфи Hudong Zhonghua в Шанхае и вышел в море на первые ходовые испытания. По неофициальной информации, его передача ВМС НОАК запланирована на начало следующего года.

Второй корабль проекта Type 075

Источник изображения: navalnews.com

Первый корабль проекта Type 075 начал ходовые испытания в августе. Вероятно, он их уже завершил, поскольку сейчас переведён на военно-морскую базу ВМС НОАК Санья на острове Хайнань. Третий корабль находится на завершающей стадии строительства, всего для китайского флота планируется построить восемь десантных кораблей-вертолётоносцев проекта Type 075.

По различным данным, длина кораблей проекта Type 075 составляет от 235 до 250 м, а водоизмещение достигает 36 000 т. По габаритам китайские десантные корабли схожи с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолётов каждый. Китайские вертолетоносцы в будущем станут основой амфибийных сил морской пехоты НОАК. В составе ВМС Китая уже находятся универсальные корабли-вертолётоносцы (Type 071 и Makassar), но они оснащены сравнительно небольшими вертолётными площадками, тогда как у кораблей проекта Type 075 вся верхняя палуба представляет собой взлётно-посадочную полосу.

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Страны
Китай
США
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