Войти
Газета.ru

Отчет по Донбассу: Зеленский рассказал Макрону о выполненных обязательствах

633
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе

В ходе телефонного разговора глав Украины и Франции Владимир Зеленский сказал Эммануэлю Макрону, что Украина выполнила договоренности, достигнутые на саммите в "нормандском формате", который прошел год назад в Париже. При этом в России ранее отмечали, что договоренности в действительности не реализованы. Москва отмечает, что именно отсутствие прогресса в этом вопросе мешает проведению нового саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Киев выполнил договоренности, которые были достигнуты на прошлогоднем саммите "нормандской четверки" в Париже.

"Значительное внимание было посвящено вопросу достижения мира на Донбассе. Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", - подчеркнули в пресс-службе офиса украинского главы.

Французский президент пообещал приехать на Украину с официальным визитом, когда это позволит эпидемическая ситуация.

«Нормандская четверка» - Россия, Украина, Германия и Франция - в последний раз проводили саммит на уровне глав государств 9 декабря 2019 года в Париже. Помимо Макрона и Зеленского, на встрече присутствовали президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В коммюнике по итогам саммита стороны переговоров констатировали безальтернативность минских соглашений как основы урегулирования конфликта в Донбассе и

обозначили семь первоочередных шагов, которые должны были сделать Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

Стороны пришли к соглашению, что в регионе должен быть установлен режим прекращения огня, обеспечено разведение сил, разминирование, произведен обмен удерживаемыми лицами, должны быть открыты пункты пропуска на линии соприкосновения, согласованы все правовые аспекты особого статуса Донбасса, а в украинское законодательство должна быть включена "формула Штайнмайера".

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что из этих решений были реализованы только два, и то это было сделано лишь частично. По ее словам, Киев на протяжении всего года замедлял процесс открытия пунктов пропуска. В итоге, по ее словам, которые приводит РИА «Новости», было оборудовано только два пешеходных пункта пропуска, хотя Луганск готовил автомобильные и Киеву было об этом известно.

Она уточнила, что хуже всего дела обстоят с политическими аспектами. Украина, как утверждает представитель МИД РФ, ничего не сделала, чтобы согласовать с Донбассом политическое урегулирование и включить "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе региона.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм присвоения Донбассу особого статуса, возможного амнистирования участников конфликта и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным ДНР и ЛНР на постоянной основе закреплено в пункте №11 минских соглашений.

Сами минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но также проведение на Украине глубокой конституционной реформы. Предполагается, что в результате власть будет децентрализована с учетом особого статуса ДНР и ЛНР.

Россия считает препятствием к проведению следующего саммита в «нормандском формате» именно отсутствие прогресса в выполнении текущих договоренностей. «Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения «формулы Штайнмайера» в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», - говорил РБК замглавы МИДа Александр Грушко еще в феврале.

Он уточнил, что для проведения новых переговоров необходима подвижка по комплексу договоренностей на двух треках: политики и безопасности.

Москва продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей, обратил внимание замминистра. «Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», - констатировал он.


Кристина Сизова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
10.02.2020
Evrensel (Турция): план по окружению России с запада работает
04.12.2019
В 70-летие НАТО Москва сеет раздор внутри альянса: терроризм — новый враг (Al Araby, Великобритания)
25.02.2019
The New York Times: вы готовы умереть за Европу? Ответ дают солдаты двунационального батальона
19.11.2018
США берут Европу в заложники
12.12.2016
Зачем Дмитрий Рогозин поехал в Латинскую Америку
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 20:05
  • 18
Интервью Юрия Борисова
  • 24.12 19:55
  • 3
Военнослужащие Космических сил США отныне будут называться «Стражами»
  • 24.12 19:28
  • 32
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 24.12 19:23
  • 8
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 24.12 19:22
  • 106
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 24.12 19:08
  • 16
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 24.12 19:06
  • 4
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 24.12 18:57
  • 8
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 24.12 18:52
  • 1
Авиадесантируемая самоходка "Лотос" для ВДВ вышла на предварительные испытания
  • 24.12 18:41
  • 1
Соглашение о постройке турецких корветов проекта MILGEM для ВМС Украины
  • 24.12 18:39
  • 1
Российская армия получила более 900 беспилотников с 2012 года
  • 24.12 18:37
  • 2
F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России
  • 24.12 17:36
  • 161
Огневая мощь свободы
  • 24.12 17:31
  • 2
Интервью главы ОСК Алексея Рахманова
  • 24.12 17:13
  • 2158
Как насчёт юмористического раздела?