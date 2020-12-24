В Каспийске завершено возведение двух молов на новой стоянке кораблей

ЦАМТО, 23 декабря. В Каспийске завершена отсыпка северного и южного молов, которые обеспечат стоянку боевым кораблям и судам Каспийской флотилии (КФл) различного класса. Ведутся плановые строительно-монтажные работы по возведению нового штаба флотилии.

Также в Махачкале для военнослужащих КФл и членов их семей построен современный жилой комплекс. Новые девятиэтажные дома спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активностью в данном регионе. Военные строители завершили комплекс энергосберегающих мероприятий, применили новейшие теплоизоляционные материалы, смонтирована современная система отопления и водоотведения. По периметру жилого комплекса оборудована система видеонаблюдения, на фасадах зданий установлены видеокамеры.

Все квартиры в новых домах имеют улучшенную планировку, выполнен качественный ремонт, установлена мебель и бытовая техника. В благоустроенных дворах оборудованы детские игровые площадки, клумбы, беседки и автомобильные парковки.

С момента передислокации КФл по настоящее время более 250 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры. Всего в новостройки жилого комплекса заселено уже около 700 человек, сообщает пресс-служба Южного военного округа.