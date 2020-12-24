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ЦАМТО

Минобороны Болгарии подписало контракт на закупку бронемашин для ССО

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ВС Болгарии
ВС Болгарии.
Источник изображения: dabulgaria.bg

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны Болгарии сообщило о подписании министром обороны Красимиром Каракачановым и исполнительным директором болгарской компании Samel-90 Петарам Георгиевым контракта на поставку боевых машин для оснащения подразделений сил специальных операций.

Закупка реализуется в рамках инвестиционного проекта повышения мобильности и защищенности личного состава ССО.

Контракт предусматривает приобретение 98 машин высокой проходимости 10 типов различного назначения с различной защитой на сумму 49,998 млн. левов (25,5 млн. евро по текущему курсу). Срок реализации соглашения – 3 года. Часть техники будет оснащена автоматическим вооружением. Гарантийный срок составляет 5 лет, в течение которого все обслуживание и замену расходных материалов берет на себя компания. Также было решено построить и оборудовать технический центр для проведения ремонтных работ, который будет укомплектован за счет расширения батальона тылового обеспечения Сил специальных операций. Технический центр будет находиться в Пловдиве, где размещена основная часть подразделений ССО. Компания полностью укомплектует объект оборудованием и техникой. Первые боевые машины должны быть доставлены в середине 2021 года.

По заявлению министра обороны Красимира Каракачанова, эта закупка не только увеличит возможности спецназа, но и поддержит экономику Болгарии. По признанию министра, руководство Болгарии сначала скептически относилось к тому, что болгарская компания может производить такой серьезный продукт, но теперь с оптимизмом смотрит на перспективы спецназа ВМС и Сухопутных войск.

По заявлению исполнительного директора Samel-90, в настоящее время компания предлагает свою продукцию в 30 странах мира, но это первое ее предложение болгарской армии за 15 лет.

Как заявлено, закупка бронемашин у болгарской компании стала возможной после решения правительства от 18 ноября 2020 года. Министром обороны для согласования условий покупки была сформирована рабочая группа, которой в ходе переговоров удалось снизить цену за единицу техники. Со своей стороны, компания Samel-90 проявила гибкость и в рамках бюджета сделала значительные скидки, используя свои резервы.

По данным СМИ, переговоры продолжались 3 недели. Первоначальные планы предполагали покупку за 50 млн. левов 68 полноприводных автомобилей неназванного типа, включая 12 бронированных машин с дистанционно управляемыми модулями вооружения, 44 легких бронированных машины без вооружения, 4 командирских машины, 4 машины медицинской эвакуации, 3 машины радиоэлектронной борьбы и одну машину технической помощи.

Подписанный контракт включает 30 дополнительных машин, но в каких вариантах будут поставлены все 98 ед. техники пока неизвестно. Компания Samel-90 предлагает автомашины, построенные по лицензии IAG (International Armored Group). С этой целью было создано совместное предприятие SAMARM. Болгарское предприятие может поставлять 100-120 автомобилей в год. При этом шасси и двигатели будут импортированы. В числе образцов, которые могут заказать ВС Болгарии: Guardian Max, Guardian APC, Guardian Extreme, RILA MRAP 4x4, JAWS 4x4 и бронированные санитарные машины.

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Болгария
Проекты
2020-й год
Медицина
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