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ЦАМТО

В Новороссийской ВМБ проходят тренировки водолазов на новом учебно-тренировочном комплексе

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Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс
Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс по водолазной, спасательной, штурмовой и горной подготовке.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 23 декабря. В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) ЧФ начался комплекс тренировок водолазных специалистов на новых учебно-тренировочных комплексах (УТК): по спасательной и легководолазной подготовке ("Афалина") и по борьбе за живучесть кораблей ("Гефест").

В ходе тренировок на УТК "Афалина" водолазы отрабатывают практические навыки по ведению водолазных работ в различных видах снаряжения, а также проводят учебные занятия по условному покиданию аварийного корабля с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения.

На учебно-тренировочном комплексе "Гефест" проводятся тренировки экипажей кораблей НВМБ по борьбе с поступлением забортной воды и с пожаром, а также на тренажерах "Дымовой лабиринт" и "Пенный отсек". В каждом из тренажеров, имитирующих различные отсеки корабля, моряки поочередно выполняют действия в аварийных ситуациях в обстановке, максимально приближенной к реальной.

Все занятия проходят под наблюдением инструкторов, действия обучаемых сопровождаются видеофиксацией для дальнейшего разбора тренировок.

Справочно:

УТК "Афалина" предназначен для теоретической и практической подготовки обучаемых выполнению водолазных работ в условиях, приближенных к реальным. Новейший комплекс обеспечивает приобретение в береговых условиях необходимых теоретических знаний, а также практических умений и навыков по проведению водолазных работ в различных видах водолазного снаряжения. УТК оборудован современным водолазным снаряжением, позволяющим безопасно и эффективно проводить подготовку водолазов. Расчетная вместимость тренажерного комплекса – до 25 обучаемых.

УТК "Гефест" предназначен для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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