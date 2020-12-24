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ТАСС

Нейросеть разглядела на поверхности Луны почти 110 тыс. ранее неизвестных кратеров

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Источник изображения: © EPA-EFE/Nathalia Aguilar

Почти все они появились в эпоху Поздней тяжелой бомбардировки, когда на все внутренние планеты Солнечной системы падало огромное количество астероидов разного размера

ТАСС, 22 декабря. С помощью нейросетей планетологи нашли на фотографиях китайских зондов "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2" более 110 тыс. ранее неизвестных лунных кратеров. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал Nature Communications.

С поверхности Земли следы падений мелких астероидов исчезают достаточно быстро под действием эрозии. Из-за этого геологи не могут использовать их для того, чтобы изучать отдаленную историю нашей планеты. На Луне подобных проблем нет, поэтому за четыре миллиарда лет существования Солнечной системы на поверхности спутника Земли образовалось огромное количество кратеров.

По последним оценкам на Луне около пяти тысяч кратеров диаметром от 1 до 20 км, около миллиона кратеров диаметром от 10 м до 1 км, а кратеров меньше 10 м в поперечние - около 1 млрд. В ходе нового исследования астрономы под руководством планетолога из Цзилиньского университета Чэнь Яна выяснили, что крупных кратеров на Луне может быть в несколько раз больше. Для этого они с помощью нейросетей анализировали высококачественные трехмерные фотографии поверхности Луны, которые сделали зонды "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2".

На этих снимках ученые отметили положение и размеры нескольких сотен недавно открытых и хорошо изученных кратеров и обучили с их помощью систему искусственного интеллекта на основе свёрточных нейросетей. Благодаря этому алгоритм научился находить на подобных снимках следы кратеров, а также определять их возраст - по цвету пород, менее крупным кратерам вокруг и другим особенностям структуры лунной поверхности. Астрономы прогнали через эту нейросеть все доступные им снимки китайских лунных зондов "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2" с разрешением в 50 и 120 метров.

В общей сложности алгоритм нашел на поверхности Луны более 117 тыс. кратеров диаметром в километр и более. Что интересно, астрономы знали лишь примерно о 7 тыс. из них. Подавляющее большинство ранее неизвестных кратеров возникло примерно 3,92-3,85 млрд лет назад, во время Поздней тяжелой бомбардировки. В этот период, который длился от 4,1 до 3,8 млрд лет назад, на все внутренние планеты Солнечной системы постоянно падали крупные и мелкие астероиды.

Нейросети почти удвоили количество самых небольших кратеров, диаметром 1-3 км, а также максимально крупных - с поперечником от 200 до 500 км. Чэнь Ян и ее коллеги предполагают, что благодаря изучению этих кратеров ученые смогут узнать, что происходило с поверхностью Земли и Луны в эпоху Поздней тяжелой бомбардировки.

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Страны
Китай
Проекты
AI
CLEP
Луна
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