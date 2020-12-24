"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА

В "Ростехе" рассказали о новом двигателе перспективного бомбардировщика ПАК ДА, который сейчас проходит сборку. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец отметил широкие возможности силовой установки.

Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"). Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора – управляющий директор завода Алексей Соболев.

"Первый двигатель "в железе" уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года", – сказал он.

По словам Соболева, эта силовая установка – результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК.

"Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", – отметил он.

В следующем году для испытаний изготовят еще несколько таких двигателей, добавил Соболев.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) предполагается принять на вооружение до 2027 года. Он должен заменить в ВКС самолеты дальней авиации Ту-95. Построить новый бомбардировщик планируется с применением стелс-технологий.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил широкие возможности нового двигателя ПАК ДА.

""Сердцем" перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА должен стать новый двигатель. Это один из принципиальнейших моментов для существования этого проекта. … Минобороны заказало изготовителям такие двигатели, которые имеют невероятно крутые параметры. Например, электронные системы двигателя должны позволять ПАК ДА находиться в воздухе 30 часов. Новый двигатель позволит летать самолету быстрее, чем Ту-160 и Ту-95. В двигателе заложен гигантский эксплуатационный ресурс. Это чрезвычайно важно. … В США и в Великобритании уже начинают печатать статьи, в которых сквозь зубы отмечают, что Россия создала для своего ПАК ДА двигатель, за которым придется погоняться. Действительно, двигатель получился мощным. Наши конструкторы дали ему патриотическое название "Изделие РФ". Получилась хорошая вещь, которая, возможно, войдет в линейку лучших в мире двигателей, созданных для боевой техники", – сказал Виктор Баранец.