"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА

В "Ростехе" рассказали о новом двигателе перспективного бомбардировщика ПАК ДА, который сейчас проходит сборку. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец отметил широкие возможности силовой установки.
Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"). Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора – управляющий директор завода Алексей Соболев.
"Первый двигатель "в железе" уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года", – сказал он.
По словам Соболева, эта силовая установка – результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК.
"Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", – отметил он.
В следующем году для испытаний изготовят еще несколько таких двигателей, добавил Соболев.
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) предполагается принять на вооружение до 2027 года. Он должен заменить в ВКС самолеты дальней авиации Ту-95. Построить новый бомбардировщик планируется с применением стелс-технологий.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил широкие возможности нового двигателя ПАК ДА.