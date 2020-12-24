Смертоносные и надежные: NI оценил модернизацию Ту-95

Стратегические силы России получили модернизированные бомбардировщики Ту-95. Несмотря на возраст, эти самолеты становятся все более смертоносными и надежными. Такую оценку обновленным "Медведям" дал обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу.

Ту-95 на сегодня является единственным бомбардировщиком с турбовинтовыми двигателями, состоящим на вооружении. Модернизация с индексом "МСМ" добавила возможности, далеко выходящие за рамки первоначальной роли этого самолета.

Так, например, в пошедшем в серию в 1981 году варианте Ту-95МС была заменена большая часть оборудования - от оборонительного вооружения до радаров. Бомбардировщик получил способность применять новые ракеты класса "воздух-земля". Основным его вооружением стала дозвуковая крылатая ракета Х-55 с дальностью полета около 2,5 тысячи километров.

Версия Ту-95МСМ оснащается новейшими крылатыми ракетами X-101, не имеющими аналогов в мире.

Ту-95 является важным элементом авиационной части российской ядерной триады, пишет NI. Эти бомбардировщики регулярно доказывают свои широкие возможности. Например, недавно пара "Медведей" совершила плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной частью Тихого океана. Он длился более восьми часов и показал способность самолетов преодолевать огромные расстояния.

Нет никаких признаков того, что эти бомбардировщики в скором будущем будут выведены из эксплуатации, заключил обозреватель.

Тимур Алимов