Начались предварительные испытания САУ "Лотос"

В России стартовали предварительные испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос". Как сообщается на сайте госкорпорации Ростех, согласно утвержденной программе боевая машина для ВДВ пройдет свыше 600 километров, произведет 300 выстрелов и преодолеет различные виды преград.

В частности, 300 километров пробега придутся на грунтовые дороги, около 180 - на булыжные и щебенчатые, а еще 60 - на бездорожье. Помимо этого "Лотос" испытают при десантировании и на плаву. Отметим, что заявленный запас хода САУ составляет не менее 500 километров, то есть нагружать ее будут с запасом.

Также ставится задача проверить в деле 120-миллиметровое орудие с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы. Будут уточнены максимальная и минимальная дальности поражения цели, кучность стрельбы и скорострельность при использовании различных типов боеприпасов.

В общей сложности специалисты оценят "Лотос" по более чем 80 пунктам, в результате чего будут выработаны рекомендации для проведения государственных испытаний.

Алексей Иванов