ВВС Мьянмы планируют приобрести в Иордании два транспортных самолета C-295

ЦАМТО, 23 декабря. Военно-воздушные силы Мьянмы приобретут в Иордании два военно-транспортных самолета производства Airbus C-295. Стоимость сделки оценивается в 52,29 млрд. кьятов (38,6 млн. долл.).

Как сообщает Irrawaddy.com, данное решение принято в связи с тем, что концерн Airbus не может напрямую заключить подобную сделку с Мьянмой из-за эмбарго Европейского Союза на поставки вооружений в эту страну.

Издание напоминает, что самолеты C-295 приобрели несколько стран Европы и Северной Америки, включая Канаду, Чехию и Финляндию. Среди азиатских стран: Индия, Бангладеш, Таиланд, Филиппины и Индонезия. Благодаря короткому взлету и посадке они хорошо "вписываются" в ландшафт Мьянмы.

На данный момент ВВС Мьянмы эксплуатируют пять транспортных самолетов Y-8, однако один из них разбился в Андаманском море в июне 2017 года, в результате чего погибли все 122 человека, находившихся на борту. С тех пор мьянманское военное руководство отказалось от закупки транспортных самолетов в Китае.

Пресс-секретарь МО Мьянмы генерал-майор Зау Мин Тун сообщил местным СМИ, что транспортные самолеты из Иордании заменят Y-8 китайского производства. C-295 производится и собирается на заводе Airbus Defence and Space в Севилье (Испания).

Прим.ЦАМТО: два иорданских C-295M произведены в 2003 году.