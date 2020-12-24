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Российская газета

Более 900 беспилотников получила российская армия с 2012 года

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Источник изображения: Минобороны РФ

Российская армия получила более 900 комплексов с беспилотными летательными аппаратами с 2012 года. Доля же современных вооружений, военной и специальной техники выросла в 70 раз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сборник "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", подготовленный Министерством обороны России.

В качестве примера новых беспилотных аппаратов военного назначения указаны современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотниками средней дальности "Иноходец-РУ" и "Форпост-Р".

Кстати, их уже начали поставлять в Воздушно-космические войска России. На коллегии военного ведомства об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Форпост" - комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности. В составе три беспилотника. Его используют для воздушной разведки

"Иноходец" - беспилотный летательный аппарат средней дальности самолетного типа. Предназначен для круглосуточной и всепогодной разведки наземных и надводных объектов.


Светлана Цыганкова

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Страны
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Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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