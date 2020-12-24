В КБМ отработана технология получения ряда опытных образцов с помощью 3D-печати

Конструкторское бюро машиностроения (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) внедряет на производстве аддитивные технологии.

В ноябре 2020 года НПК «КБМ» в целях сокращения сроков получения опытного образца перспективного изделия направило в Минпромторг РФ «Линейку применения аддитивных технологий при изготовлении деталей в рамках ОКР разрабатываемого изделия» для принятия решения о финансировании пилотного проекта.

Цифровизация и автоматизация производства, отличающие сегодняшний день, значительно ускорили процессы проектирования, производства изделий, повысили их качество. Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятия вынуждены двигаться с той же скоростью, что и научно-технический прогресс. Использование аддитивной технологии позволяет конструкторам не только создать детали изделия практически любой геометрической сложности, но и выиграть время. На этапе конструирования, когда опытное производство имеет дело с уникальными изделиями, для них нужно разработать и изготовить оснастку, штампы.

«Совместно с ВИАМ — Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов — мы провели научно-исследовательскую работу», — рассказал начальник технологического отделения НПК «КБМ» Владимир Костарев. — «Отработана технология получения нескольких опытных образцов деталей. В качестве исходного материала для аддитивных технологий создан и отработан ряд необходимых металлопорошковых композиций. Работоспособность полученных деталей в составе изделия подтверждена успешными натурными испытаниями. Безусловно, в будущем предстоит внедрение аддитивных технологий и в серийное производство».

«Широкое внедрение аддитивных технологий позволит снизить конечную стоимость продукции и упростить ее производство. Практически все предприятия холдинга в той или иной степени их применяют», - отметил Генеральный директор НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов.