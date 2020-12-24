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ЦАМТО

Уральский танковый батальон ЦВО полностью перевооружен на новые танки

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Танк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 23 декабря. В 2020 году Уральский танковый батальон из состава мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО полностью перевооружен на современные танки Т-72Б3М, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В текущем году полностью перевооружили Уральский танковый батальон мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО на современные боевые машины Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками", – сказал А.Лапин.

Более 30 ед. новой техники заменили танки Т-72 более ранней модификаций. В Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины.

Почетное наименование "Уральский танковый батальон" было присвоено танковому батальону мотострелкового полка дивизии решением командующего ЦВО в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге Уральского добровольческого танкового корпуса, также известного как "корпус черных ножей" (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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