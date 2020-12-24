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ЦАМТО

Компания Airbus передала первый самолет ВТА A-400M "Атлас" ВС Бельгии

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 23 декабря. Компания Airbus Defense and Space 22 декабря объявила о состоявшейся на предприятии в Севилье (Испания) передаче Вооруженным силам Бельгии нового самолета ВТА A-400M.

После церемонии передачи самолет выполнил перелет на авиабазу "Мельсбрек" (Бельгия), где размещается 15-е транспортное авиакрыло ВВС Бельгии.

Самолет с серийным номером MSN106 войдет в состав единого подразделения двух стран, которое будет укомплектовано A-400M, закупленными министерствами обороны Бельгии и Люксембурга. В общей сложности Люксембург и Бельгия заказали 8 самолетов: семь для ВС Бельгии и один для ВС Люксембурга.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия в числе семи стран входящих в организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) в декабре 2001 года подписала соглашение на разработку и поставку 7 самолетов A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении с начала 1970-х гг. C-130 "Геркулес". Проект закупки и последующей эксплуатации A-400M ВС Бельгии осуществляют совместно с ВС Люксембурга, которые приобрели один самолет.

ВС Люксембурга получили свой A-400M 7 октября, после чего он выполнил перелет в Мельсбрек, где сейчас и находится.

Летные испытания первого заказанного для ВВС Бельгии A-400M "Атлас" начались 30 июля 2020 года. Второй A-400M должен быть передан ВВС Бельгии в начале 2021 года. Все A-400M будут поставлены ВВС Бельгии и Люксембурга в период 2020-2023 гг. Они войдут в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе "Мельсбрек".

Как заявлено, несмотря на проблемы, связанные с COVID-19, компания Airbus полностью выполнила план поставок на 2020 года, передав заказчикам 10 самолетов, в результате чего общее количество поставленных A-400M достигло 98 ед.

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Бельгия
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A400M
C-130
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Airbus
OCCAR
Проекты
2020-й год
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