Десять российских двигателей для ракет-носителей Atlas-5 и Antares поставят в США

ЦАМТО, 23 декабря. НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") планирует в следующем году отправить в США шесть двигателей РД-180 для РН Atlas-5 и четыре двигателя РД-181 для РН Antares.

Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, передает "РИА Новости".

Согласно материалам, НПО "Энергомаш" намерено застраховать транспортировку в 2021 году шести РД-180 и четырех РД-181.

В январе НПО "Энергомаш" сообщало, что планирует поставить в США шесть РД-180 в 2020 году, однако об их транспортировке впоследствии не упоминалось.

Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использованы.

Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 16 уже использованы, отмечает агентство.

НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").