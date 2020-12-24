ОДК анонсировал передачу очередной партии двигателей НК-32-02 для Ту-160М

Предприятие «ОДК-Кузнецов» в течение месяца передаст заказчику очередную партию двигателей НК-32 второй серии для модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Об этом сообщил заместитель генерального директора — управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев в среду, 23 декабря.

«Сейчас следующие двигатели проходят испытания, готовятся к передаче заказчику. На рубеже декабря–января очередную партию двигателей будем передавать», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что первые отгрузки новейшего газотурбинного двигателя были произведены в августе и октябре 2020 года.

«Сейчас производство организовано так, чтобы планомерно в интересах заказчика осуществлять поставки в необходимом им (заказчикам. — Ред.) объеме», — резюмировал Соболев.

Несколько дней назад стало известно, что Минобороны России планирует начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160 в 2021 году.

В ноябре на аэродроме им. С.П. Горбунова состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02.

По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без нареканий, пишет «Газета.ру».