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300 военных российских инструкторов направлены в Центральную Африку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия направила 300 военных инструкторов в Центральноафриканскую республику по просьбе руководства этой страны, чтобы помочь противостоять всплеску насилия со стороны повстанцев в преддверии всеобщих выборов, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Также известно, что официальные лица в столице ЦАР - городе Банги - заявили, что Руанда и Россия направили войска и средства снабжения в эту страну по просьбе местного правительства.

300 российских инструкторов будут обучать национальную армию. Они призваны усилить силы безопасности и более 12000 миротворцев ООН, поскольку вооружённые повстанческие группы, некоторые из которых воевали друг с другом в ходе затяжного конфликта в стране, сформировали альянс и угрожают совершить марш на столицу, отмечает агентство Reuters.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Руанда
Компании
ООН
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