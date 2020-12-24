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Каспийцев усилят вертолетами и самолетами-амфибиями

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Источник изображения: vpk-news.ru

Каспийская флотилия впервые за постсоветское время получит собственную авиацию. До конца следующего года она пополнится вертолетами Ми-8 и Ка-27. Это часть масштабных работ по усилению российского ВМФ на Каспии и созданию новой главной базы. С такой боевой техникой объединение сможет оказывать стратегическое влияние на весь регион, считают эксперты.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, задачей вертолетов на Каспии будут в первую очередь поисково-спасательные операции. При необходимости машины смогут перевозить также морскую пехоту и десантников флотилии. В дальнейшем к ним присоединятся самолеты-амфибии Бе-200. 

Вопрос ввода в штат ударных машин находится на этапе рассмотрения, добавили собеседники издания. Пока в состав морской авиации Каспийской флотилии не войдут уникальные вертолеты-амфибии Ми-14.

Появление авиации в КФл станет возможным благодаря крупномасштабным работам по созданию новой полноценной базы. На итоговой коллегии глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в Махачкале в этом году введены в строй объекты военной инфраструктуры и причальный фронт для кораблей, завершена отсыпка северного и южного молов общей протяженностью около 3 км.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Ка-27
Ми-14
Ми-8
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
КФ
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