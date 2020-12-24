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Известия.ru

В «Ростехе» назвали сроки начала испытаний двигателя бомбардировщика ПАК ДА

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

Сборка первого двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), получившего название «Изделие РФ», уже началась. Об этом сообщил журналистам 23 декабря заместитель генерального директора — управляющий директор «ОДК-Кузнецов» (входит в госкорпорации «Ростех») Алексей Соболев.

«В этом году первый двигатель «в железе» изготовлен, находится на сборке. До конца года двигатель будет собран для начала стендовых испытаний. В течение 2021 года первый перспективный двигатель будет проходить стендовые испытания с целью отработки параметров, заданных в техническом задании Минобороны», — сказал он.

По словам Соболева, в следующем году также будет собран еще ряд образцов нового перспективного изделия.

Он добавил, что уже проведены испытания ряда узлов двигателя для бомбардировщика, подготовлены производственные мощности предприятия.

В России начали сборку первого опытного образца ПАК ДА в мае 2020 года. Отмечалось, что разработка рабочей конструкторской документации была завершена, началась поставка материалов.

В начале года сообщалось, что российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА выйдет в серию в 2027 году. Его предварительные испытания пройдут в апреле 2023 года, а государственные — в феврале 2026-го.

При этом в мае член совета общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник подчеркнул, что новый бомбардировщик ПАК ДА будет более скоростным и легким. По его словам, современные технологии позволяют использовать при строительстве композитные материалы, за счет которых самолеты становятся легче и не так сильно разогреваются на сверхзвуковых скоростях.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
2020-й год
ПАК ДА
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