В «Ростехе» назвали сроки начала испытаний двигателя бомбардировщика ПАК ДА

Сборка первого двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), получившего название «Изделие РФ», уже началась. Об этом сообщил журналистам 23 декабря заместитель генерального директора — управляющий директор «ОДК-Кузнецов» (входит в госкорпорации «Ростех») Алексей Соболев.

«В этом году первый двигатель «в железе» изготовлен, находится на сборке. До конца года двигатель будет собран для начала стендовых испытаний. В течение 2021 года первый перспективный двигатель будет проходить стендовые испытания с целью отработки параметров, заданных в техническом задании Минобороны», — сказал он.

По словам Соболева, в следующем году также будет собран еще ряд образцов нового перспективного изделия.

Он добавил, что уже проведены испытания ряда узлов двигателя для бомбардировщика, подготовлены производственные мощности предприятия.

В России начали сборку первого опытного образца ПАК ДА в мае 2020 года. Отмечалось, что разработка рабочей конструкторской документации была завершена, началась поставка материалов.

В начале года сообщалось, что российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА выйдет в серию в 2027 году. Его предварительные испытания пройдут в апреле 2023 года, а государственные — в феврале 2026-го.

При этом в мае член совета общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник подчеркнул, что новый бомбардировщик ПАК ДА будет более скоростным и легким. По его словам, современные технологии позволяют использовать при строительстве композитные материалы, за счет которых самолеты становятся легче и не так сильно разогреваются на сверхзвуковых скоростях.