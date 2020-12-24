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ТАСС

Испытания двигателя для перспективного ракетоносца ПАК ДА начнутся в 2021 году

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: rg.ru

Как сообщили в Ростехе, уже проведены испытания ряда узлов двигателя, подготовлены производственные мощности предприятия

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Сборка первого двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) началась, в 2021 году двигатель, получивший название "Изделие РФ", передадут на стендовые испытания. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Алексей Соболев.

"В этом году первый двигатель "в железе" изготовлен, [он] находится на сборке. До конца года двигатель будет собран для начала стендовых испытаний. В течение 2021 года первый перспективный двигатель будет проходить стендовые испытания с целью отработки параметров, заданных в техническом задании Минобороны", - сказал он, уточнив, что в 2021 году будет собран еще ряд образцов нового перспективного изделия.

Соболев также уточнил, что уже проведены испытания ряда узлов двигателя, подготовлены производственные мощности предприятия. "Изделие проектировалось уже все в цифре, что позволило оперативно изготовить первый образец, который у нас сейчас находится на сборке", - отметил он.

Новый "стратег"

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден, и ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Ростех
Туполев
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ГЗЛА
ПАК ДА
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