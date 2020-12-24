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ТАСС

ОДК планирует в четыре раза увеличить ресурс двигателя НК-12МПМ для Ту-95МС

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авиационный двигатель НК-12. Фото с сайта http://www.russia-today.ru/.

Двигатели НК-12МП также будут при капитальном ремонте модернизировать до уровня НК-12МПМ при наличии заказа от Минобороны, отметил генеральный конструктор "ОДК-Кузнецов" Павел Чупин

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Ресурс модернизированного двигателя НК-12МПМ для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС планируется увеличить в четыре раза. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Павел Чупин.

Он уточнил, что в настоящее время продолжаются государственные совместные испытания двигателя в составе самолета Ту-95МСМ. "Они близки к завершению. Большая часть испытаний уже завершена", - сказал Чупин.

Генконструктор отметил, что в настоящее время идет работа по увеличению ресурса двигателя. "Как это принято для любого газотурбинного двигателя, по результатам испытаний устанавливается начальный ресурс, а затем продолжаются работы по увеличению ресурса двигателя. Планируем относительно текущих цифр увеличить ресурс двигателя в 4 раза", - сказал Чупин.

Он также добавил, что, согласно имеющимся планам, двигатели НК-12МП будут при капитальном ремонте модернизировать до уровня НК-12МПМ при наличии соответствующего заказа от Минобороны РФ. "С точки зрения производства, я считаю, предприятие к этому готово", - сказал Чупин.

Двигатель НК-12МПМ разработки Самарского "ОДК-Кузнецов" является модификацией НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л. с.) серийного турбовинтового двигателя. В новой силовой установке используются более мощные винты, созданные НПП "Аэросила", при этом благодаря новым конструкторским решениям уровень вибраций от двигателя уменьшился почти в два раза.

Самолеты Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

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Страны
Россия
Продукция
НК-12
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