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ТАСС

ОДК начала работу над перспективным газогенератором для двигателя 5-го поколения

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Газотурбинные двигатели «НК»
Газотурбинные двигатели «НК» производства ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК).
Источник изображения: Ростех

В будущем новый двигатель может использоваться для перспективных самолетов дальней и военно-транспортной авиации

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") планирует до 2022 года провести научно-исследовательские работы по разработке перспективного газогенератора для двигателя пятого поколения в классе тяги 18-24 тс. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор компании Павел Чупин.

"Перспективная работа, которая у нас сейчас ведется, это работа над двухвальным газогенератором для двигателей следующего поколения. Это газогенератор в том же классе тяги, что и газогенератор для НК-32 (двигатель для самолета Ту-160 - прим. ТАСС). <…> Проект по перспективному газогенератору сейчас рассчитан до конца 2022 года", - сказал он, пояснив, что в будущем новый двигатель может использоваться для перспективных самолетов дальней и военно-транспортной авиации.

Проект ведется конструкторским бюро "ОДК-Кузнецов" и партнером предприятия - Самарским университетом им. С. П. Королева. НИР должна завершиться глубокой, в объеме технического проекта, проработкой конструкции, включая разработку трехмерной геометрической модели, "цифровых двойников" газогенератора и его основных узлов, сборочных единиц и деталей по всем основным физическим процессам.

"Принципиальные требования - улучшить топливную эффективность и снизить массу газогенератора и двигателей на его основе. Наши требования - улучшить минимум на 10-15% показатели по отношению к газогенератору двигателя НК-32 по массе и удельному расходу топлива. Это газогенератор двигателя следующего поколения", - отметил Чупин.

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  • В новости упоминаются
Продукция
НК-32
Ту-160
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ОДК УК
Ростех
Энергия РКК
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