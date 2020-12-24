Изготовлен первый опытный образец двигателя для ПАК ДА

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Опытный образец двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) уже изготовлен и проходит сборку, сообщил заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Алексей Соболев

"В этом году двигатель (изделие "РФ") в железе изготовлен, находится на сборке. До конца года будет собран для начала стендовых испытаний", - заявил Соболеву журналистам.

По его словам, разработка документации двигателя была завершена в 2020 году.

"Для его комплектации задействованы ключевые компетенции большинства предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации ( входит в "Ростех") , - сказал Соболев.

На текущем этапе работ по новому стратегическому бомбардировщику ПАК ДА создаются его отдельные агрегаты, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"По поводу ПАК ДА все идет своим чередом, изготавливаются образцы отдельных подсистем. На сегодняшний день опасений в реализации проекта я не вижу", - заявил Ельчанинов.

Перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160, в том числе гиперзвуковое.