Войти
Интерфакс-АВН

Изготовлен первый опытный образец двигателя для ПАК ДА

738
0
+3
Двигатели Ту-160
Двигатели Ту-160.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Опытный образец двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) уже изготовлен и проходит сборку, сообщил заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Алексей Соболев

"В этом году двигатель (изделие "РФ") в железе изготовлен, находится на сборке. До конца года будет собран для начала стендовых испытаний", - заявил Соболеву журналистам.

По его словам, разработка документации двигателя была завершена в 2020 году.

"Для его комплектации задействованы ключевые компетенции большинства предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации ( входит в "Ростех") , - сказал Соболев.

На текущем этапе работ по новому стратегическому бомбардировщику ПАК ДА создаются его отдельные агрегаты, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"По поводу ПАК ДА все идет своим чередом, изготавливаются образцы отдельных подсистем. На сегодняшний день опасений в реализации проекта я не вижу", - заявил Ельчанинов.

Перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160, в том числе гиперзвуковое.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
ВПК РФ
ОДК УК
Ростех
Туполев
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
ПАК ДА
Похожие новости
21.01.2020
Положение на Казанском авиационном заводе
09.01.2020
Двигатель для нового "стратега" ПАК ДА испытают на Ил-76
02.10.2018
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
26.05.2015
Дальний бомбардировщик ПАК ДА получит принципиально новое оборудование
30.12.2009
А.Бобрышев: "Сегодня мяч на нашей стороне"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 20:05
  • 18
Интервью Юрия Борисова
  • 24.12 19:55
  • 3
Военнослужащие Космических сил США отныне будут называться «Стражами»
  • 24.12 19:28
  • 32
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 24.12 19:23
  • 8
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 24.12 19:22
  • 106
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 24.12 19:08
  • 16
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 24.12 19:06
  • 4
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 24.12 18:57
  • 8
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 24.12 18:52
  • 1
Авиадесантируемая самоходка "Лотос" для ВДВ вышла на предварительные испытания
  • 24.12 18:41
  • 1
Соглашение о постройке турецких корветов проекта MILGEM для ВМС Украины
  • 24.12 18:39
  • 1
Российская армия получила более 900 беспилотников с 2012 года
  • 24.12 18:37
  • 2
F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России
  • 24.12 17:36
  • 161
Огневая мощь свободы
  • 24.12 17:31
  • 2
Интервью главы ОСК Алексея Рахманова
  • 24.12 17:13
  • 2158
Как насчёт юмористического раздела?