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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о двигателе перспективного бомбардировщика ПАК ДА

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Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80").
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха). Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора — управляющий директор завода Алексей Соболев.

"Первый двигатель "в железе" уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года", — сказал он.

По словам Соболева, эта силовая установка — результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК.

"Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", — отметил он, добавив, что в следующем году для испытаний изготовят еще несколько таких двигателей.

Генеральный конструктор предприятия Павел Чупин, со своей стороны, рассказал, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.

"Что касается летающей лаборатории, то фактически нормативная документация подразумевает проведение испытаний двигателя как на летающей лаборатории, так и на специальных стендах ТБК — термобарокамера, которая воспроизводит высотные условия <…> Может быть принято любое решение — как проведение испытаний на стендах ЦИАМ, так и в составе летающей лаборатории", — сказал он.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) предполагается принять на вооружение до 2027 года. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, он должен заменить в ВКС самолеты дальней авиации Ту-95. Построить новый бомбардировщик планируется с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят самолету совершать полеты продолжительностью до 30 часов.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ПАК ДА
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