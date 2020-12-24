ВКС получили сверхтяжелые "дроны-мишени" для испытания новых вооружений

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Комплекс с БЛА предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений. В его состав входит беспилотный летательный аппарат вертолетного типа со взлетной массой свыше 300 килограмм, наземный пункт управления, средства наземного обслуживания комплекса и другое оборудование", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что комплекс с БЛА имитирует поведение воздушных целей, позволяя тестировать новые вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Использование "дрона-мишени" дает возможность оценить точность наведения и эффективность поражения целей.

"Новое изделие было разработано в кратчайшие сроки - контракт на разработку был получен в 2015 году, а уже в 2019 году стартовало серийное производство. Первая партия новых комплексов с БПЛА уже передана в войска, кроме того мы провели обучение специалистов их использованию", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Глава компании отметил, что данная разработка многофункциональна - помимо прямого назначения, она может применяться для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов.