Войти
РИА Новости

ВКС получили сверхтяжелые "дроны-мишени" для испытания новых вооружений

685
0
0
Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы вертолетного типа
Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы вертолетного типа.
Источник изображения: © Фото : Ростех

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Комплекс с БЛА предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений. В его состав входит беспилотный летательный аппарат вертолетного типа со взлетной массой свыше 300 килограмм, наземный пункт управления, средства наземного обслуживания комплекса и другое оборудование", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что комплекс с БЛА имитирует поведение воздушных целей, позволяя тестировать новые вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Использование "дрона-мишени" дает возможность оценить точность наведения и эффективность поражения целей.

"Новое изделие было разработано в кратчайшие сроки - контракт на разработку был получен в 2015 году, а уже в 2019 году стартовало серийное производство. Первая партия новых комплексов с БПЛА уже передана в войска, кроме того мы провели обучение специалистов их использованию", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Глава компании отметил, что данная разработка многофункциональна - помимо прямого назначения, она может применяться для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.10.2020
В России создали мишенный комплекс с БПЛА для испытаний новейшего вооружения
09.11.2018
Сердюков пообещал выручку авиакластера в 1 трлн после присоединения ОАК
06.07.2018
Что известно об испытаниях системы С-500 "Прометей"
26.04.2017
Василий Осьмаков: "Аддитивные технологии и 3D-печать: в поисках сфер применения"
13.04.2016
Скоро май, налетай!
24.09.2014
Холдинг «Авиационное оборудование» открыл в Санкт-Петербурге филиал Центра распределенного проектирования с бюджетом 200 млн рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 20:05
  • 18
Интервью Юрия Борисова
  • 24.12 19:55
  • 3
Военнослужащие Космических сил США отныне будут называться «Стражами»
  • 24.12 19:28
  • 32
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 24.12 19:23
  • 8
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 24.12 19:22
  • 106
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 24.12 19:08
  • 16
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 24.12 19:06
  • 4
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 24.12 18:57
  • 8
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 24.12 18:52
  • 1
Авиадесантируемая самоходка "Лотос" для ВДВ вышла на предварительные испытания
  • 24.12 18:41
  • 1
Соглашение о постройке турецких корветов проекта MILGEM для ВМС Украины
  • 24.12 18:39
  • 1
Российская армия получила более 900 беспилотников с 2012 года
  • 24.12 18:37
  • 2
F-35 и F-16 ВВС США выполнили «слоновью прогулку» у границ России
  • 24.12 17:36
  • 161
Огневая мощь свободы
  • 24.12 17:31
  • 2
Интервью главы ОСК Алексея Рахманова
  • 24.12 17:13
  • 2158
Как насчёт юмористического раздела?