Стратегический ракетоносец Ту-95МС отработал управление беспилотником в полете

Источник в оборонно-промышленном комплексе не подтвердил, проводились ли такие испытания с тяжелым ударным стелс-беспилотником "Охотник", но не исключил возможность таких испытаний в будущем

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экипаж одного из стратегических ракетоносцев ТУ-95МС Дальней авиации ВКС России в ходе очередных испытаний некоторое время назад отработал управление беспилотником с борта самолета. Об этом ТАСС в День Дальней авиации рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Недавно прошли летные испытания, в ходе которых производилась отработка взаимодействия Ту-95МС с беспилотником, то есть отрабатывалось управление дроном с борта самолета", - сказал собеседник. Он уточнил, что для этих испытаний привлекался строевой Ту-95МС, дооборудованный специальной аппаратурой для управления дроном.

По словам источника, такое взаимодействие в будущем может найти применение для доразведки местоположения перемещающихся целей, когда "стратег" уже находится в воздухе. Также возможно использование беспилотника в качестве воздушной цели-приманки для отвлечения авиации и сил ПВО противника от самого самолета.

Собеседник агентства не уточнил, какой именно беспилотник был задействован в испытаниях. Также он не подтвердил, проводились ли такие испытания с тяжелым ударным стелс-беспилотником "Охотник", но не исключил возможность таких испытаний в будущем. "Главное - отработать взаимодействие, а там уже не важно, какие будут машины", - подчеркнул он.

Ежегодно 23 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) отмечается памятная дата - День дальней авиации ВВС России. Он установлен в 1999 г. по приказу главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) РФ Анатолия Корнукова. Дальняя авиация (ДА) Военно-воздушных сил входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одним из трех (наряду с Ракетными войсками стратегического назначения и морскими стратегическими силами) компонентов Стратегических ядерных сил России.

Первые испытания

12 августа этого года в интервью газете "Красная Звезда" заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов сообщил, что Минобороны РФ планирует в будущем предоставить экипажам боевых самолетов возможность управления беспилотниками.

27 сентября 2019 года Минобороны РФ сообщило, что новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил в течение 30 минут первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. В ведомстве пояснили, что во время мероприятия было отработано взаимодействие между беспилотником и Су-57 "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения". При этом "Охотник" "совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства".