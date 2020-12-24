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ТАСС

В России провели 10 успешных пусков ракет "Ярс" с 2012 года

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Подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс"
Подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Минобороны также сообщили, что количество комплексов "Ярс" и "Авангард" выросло в 2012-2020 годах в 14 раз и четыре раза соответственно

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ провели 10 успешных пусков стратегического комплекса "Ярс" в период с 2012 по 2020 год. Об этом говорится в подготовленном Минобороны РФ сборнике "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В период с 2012 по 2020 год проведено 10 успешных пусков РКСН (ракетного комплекса стратегического назначения - прим. ТАСС) "Ярс", - сообщается в документе. Согласно данным сборника, в 2012-2020 годах было также проведено пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард". Как говорится в документе, скорость "Авангарда" составила 28 Мах (7,5 км/с).

В сборнике сообщается, что количество комплексов "Ярс" и "Авангард" выросло в 2012-2020 годах в 14 раз и четыре раза соответственно.

Носители ракет большой дальности

Количество носителей крылатых ракет большой дальности в составе российской армии выросло в 13 раз в период с 2012 по 2020 год, говорится в сборнике.

"Носители крылатых ракет большой дальности - [рост в] 13 раз", - сообщается в документе.

Как отмечается, число наземных, авиационных и морских крылатых ракет большой дальности выросло в 2012-2020 годах в 37 раз. В качестве примера приведена крылатая ракета воздушного базирования Х-101 и крылатая ракета морского базирования "Калибр".

В сборнике также говорится, что доработка самолетов стратегической авиации для применения новых крылатых ракет привела к росту их боевых возможностей в 1,7 раза.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время итоговой коллегии военного ведомства в понедельник сообщил, что Минобороны планирует в начале следующего года заключить контракты на поставку высокоточных ракет большой дальности, увеличив их количество в два раза.

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