Россия направит десять двигателей для американских ракет Atlas-5 и Antares

Научно-производственное объединение «Энергомаш» намерено отправить в США десять двигателей РД-180 и РД-181 для ракет Atlas-5 и Antares. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Шесть двигателей РД-180 будут предназначены для Atlas-5, четыре двигателя РД-181 — для Antares. Уточняется, что «Энергомаш» намерено застраховать их транспортировку.

В апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

Между тем в феврале сообщалось, что, по мнению консультантов американского конгресса, США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя, НПО «Энергомаш», за океан отправили 116 двигателей.

Из-за обострения отношений между Москвой и Вашингтоном в 2015 году американский конгресс запретил закупки РД-180, однако позже отменил ограничения из-за невозможности найти им замену.