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Южнокорейцы назвали «вторжением» учения ВВС России и КНР

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Источник изображения: vpk-news.ru

Южная Корея заявила, что военно-воздушные силы этой страны подняли свои истребители в ответ на «вторжение в её опознавательную зону ПВО 19 российских и китайских военных самолётов».

Согласно Объединённому комитету начальников штабов Южной Кореи, четыре китайские боевые машины вошли в корейскую опознавательную зону ПВО, за ними последовали 15 российских самолётов, передаёт Reuters.

Уточняется, что южнокорейские военные направили истребители для «принятия тактических мер».

Китайские военные проинформировали Сеул, что авиация КНР проводит плановую подготовку, до того как самолёты этой страны вошли в опознавательную зону Южной Кореи.

«Судя по всему, этот инцидент является совместными военными учениями Китая и России, но это требует дополнительного анализа», - говорится в заявлении Объединённого комитета начальника штабов Южной Кореи.

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