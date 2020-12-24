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ТАСС

Российская армия получила более 900 беспилотников с 2012 года

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БПЛА "Форпост-Р"
БПЛА "Форпост-Р".
Источник изображения: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В качестве примеров новых беспилотников в подготовленном Минобороны сборнике упомянуты "Иноходец-РУ" и "Форпост-Р"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 900 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) было поставлено российской армии с 2012 года. Об этом говорится в подготовленном Минобороны сборнике "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Доля современных ВВСТ [вооружений, военной и специальной техники - прим. ТАСС] - рост в 70 раз. В беспилотную авиацию поставлено более 900 комплексов с БЛА", - указано в нем.

В качестве примеров новых беспилотников в сборнике упомянуты "Иноходец-РУ" и "Форпост-Р".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии военного ведомства в понедельник о начале поставок в войска первых современных комплексов с разведывательно-ударными беспилотниками средней дальности "Иноходец" и "Форпост".

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата.

Беспилотный летательный аппарат средней дальности самолетного типа "Иноходец" предназначен для ведения круглосуточной и всепогодной разведки наземных (надводных) объектов. В конце 2018 года Юрий Борисов, который на тот момент занимал пост замминистра обороны, сообщил, что завершаются испытания новой разработки "Иноходец". По его словам, он может нести полезную нагрузку 450 кг и находиться в воздухе 30 часов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
24.12.2020 18:39
Не беспилотных ЛА поставлено более 900 штук, а КОМПЛЕКСОВ, это совсем другое дело.
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