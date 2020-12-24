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Интерфакс-АВН

РФ с 2012 года возвела более 6,5 тыс. объектов сил ядерного сдерживания

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия с 2012 по 2020 год построила более 6,5 тыс. новых объектов сил и средств ядерного сдерживания, говорится в материалах Минобороны РФ о деятельности за данный период.

В данных, размещенных в газете "Красная звезда", говорится, что за это время также было построено более 700 объектов в Арктике и более 800 объектов причального фронта.

Кроме того, раскрывается численность контрактников в российской армии - 384,1 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны поручил военному ведомству обеспечить высокую боеготовность всех составляющих ядерной триады России.

"В 2020 году завершилось планирование обороны государства на ближайшие пять лет. В ходе этой работы учтены все существующие и прогнозируемые угрозы безопасности России, а также растущие боевые возможности нашей армии и флота. Главный вывод очевиден - будем и дальше активно и качественно развивать Вооруженные силы, повышать их боеготовность и эффективность. В этой связи поручаю сосредоточиться на решении следующих задач", - заявил президент на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.

"Первое - это поддержание высокой боеготовности ядерных сил, всех составляющих ядерной триады. Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей стране, сохранить стратегический паритет в мире", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что подходы России "в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе "Об основах ядерного сдерживания".

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